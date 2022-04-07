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社會 社會焦點 保障人權

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：發現他賴皮...100萬捐不捐無所謂！

記者白珈陽／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」廖志賢6日零四測試飆出8.72秒紀錄，技壓中國抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」楊永杰紀錄8.93秒一籌，但HG杰爺卻在廖的直播中說要刪掉上傳車涯的成績。對此，廖老大今日受訪表示，他們已經發現對方是賴皮，他只是想證明台灣有快車，他會將紀錄上傳美國車涯，「只要想拉我記錄的人，包括全亞洲，都可以到美國車涯去刷」，至於當初的100萬人民幣賭注，廖老大說，「你捐不捐都無所謂，是你個人誠信問題。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲廖老大直指HG杰爺是賴皮，至於人民幣一百萬的賭注，對方捐不捐都無所謂了，他只想證明台灣有快車。（圖／記者白珈陽翻攝）

HG杰爺昨在廖老大零四測試直播影片中被抓包留言「用嘴造8.72？」、「成績不敢拿出來，還說自己是亞洲紀錄，你要笑死我嗎？」、「等你們上傳車涯，我再叫eric刪你們的成績就好了！」等語，他事後更在抖音直播狂酸「現在沒有拿出車涯成績，什麼軟件我不認」、「當初我說了，要車內車外全程直播，讓大家一鏡到底看到成績怎麼跑出來的」、「馬力比我大、重量比我輕，這個成績根本沒什臉可以發出來」。

▲HG杰爺在抖音狂酸廖老大 。（圖／截取自抖音）

廖老大今日上午在埼玉國際公司受訪表示，關於杰尼龜嗆明上傳車涯就要刪除成績，車涯本身就是個大陸內地的公司，當初車涯幫杰尼龜護航成績沒有作假，但他提出的質疑車涯卻沒有辦法回覆，後來是因許多網友的輿論壓力，車涯才出來承認成績有問題，即做了二次修改，從8.93秒改到9.08秒，杰尼龜的排名一下從第1名摔到第40名，未料隔了3天卻又改回8.93秒，他又請車涯公司正面回覆，但對方一直不予回應，雙方便鬧得不太愉快。

廖老大說，在昨日正式的測試中，他們用了美國車涯跟中國車涯做測試（車上安裝中國、美國兩套系統），而為了公平起見，他們一直在考慮要不要將成績上傳到中國車涯，但杰尼龜已經嗆明，一旦他們上傳到中國車涯就要將他們成績直接刪除，這代表對方跟車涯公司相當熟識。廖老大認為，照對方說法，賭注是要用中國車涯的成績決定勝負，但如今杰尼龜的舉動代表不願意承認他們昨日的成績，上傳中國車涯就沒有任何意義。

▲▼ 。（圖／截取自廖老大臉書直播）

▲廖老大昨日零四測試飆出8.72秒紀錄。（圖／截取自廖老大臉書直播）

廖老大表示，就算他們上傳中國車涯，「可能我們今天上傳，他們明天就隨便一個成績把我打到第2名」，上傳成績上去只是變成一個墊腳石，所以他直接上傳至美國車涯，「想拉我記錄的人，包括全亞洲，可以直接到美國去刷」，他向HG杰爺喊話：「只要你能刷下我的紀錄，我一定會再刷回來！」

至於一百萬的賭注，HG杰爺是否有做相關回應？廖老大指出，當時大家講好要捐一百萬人民幣做慈善給紅十字會，但對方的條件是成績要用車涯來決定，可是又擺明了不能將成績上傳車涯，「代表就是杰尼龜認為他沒有輸，因為我的成績無法在車涯出現，但不管他任何理由，我只是想證明台灣有快車，你捐不捐無所謂，是你個人誠信問題」，且捐的對象是中國紅十字會也不是台灣的，若對方願意履行就履行，不願意就算了。

廖老大自信表示，台灣賽車工業真的不輸別人，包括全世界的晶片都來自於台灣，台灣的賽車工業真的非常強，只是台灣人屬於比較不善表達，也不善於創造自己的品牌，他謙虛地說：「但今天杰尼龜指著台灣人來，所以我才願意為台灣發聲，當然其實台灣賽車工業我不是最強的那個，只是我比較ㄍㄟ敖（假會）。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲廖老大今日於埼玉國際公司受訪。（圖／記者白珈陽翻攝）

廖老大最後說，到目前為止，他跟HG杰爺之間的比賽已經結束了，事實上他們發現杰爺確實是賴皮，連車涯都是對方自己人，所以才連「只要上傳成績就刪下來」這種話都講得出來，他想向杰爺說，大家都是以車會友，不要把話題轉移到政治，什麼台灣的GDP、深圳的GDP，這樣一點意思都沒有，「我們就單純是車界跟車界之間的比賽，輸贏是兵家常事嘛，今天你可以輸，也可以向我挑戰回來。」

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