成功打龜爽翻！廖老大下秒「尬求1件事」別再做：真的壓力很大

記者曾筠淇／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」因不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆聲台灣沒快車，昨（6）日在台中港「風車大道」做0到400公尺加速測試，而打龜號也不負眾望，以8.72秒成績超越杰尼龜的8.93秒。事後廖老大開直播分享此事，並主動開口要求一件事。

打龜號以8.72秒成績打臉杰尼龜後，廖老大開直播直呼，「我真的壓力很大」，雖然他經歷過風風雨雨，不過太多人幫忙、支持，讓他肩上的壓力越來越大。舉例來說，先前他和檳榔攤買了3000元的檳榔，想不到3天後竟得知又有人送檳榔給他，讓他實際有1萬2000元的檳榔可以吃。

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▲廖老大說，收到鄉親送的東西雖然開心，但他也很不好意思。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

「其實你們送我東西我都很高興啦！但還是要跟你們說一下，不要幫我買單啦！」除了檳榔之外，廖老大也不好意思的說，之前買冬瓜茶，店家也不收錢，讓他真的覺得「金拍謝」，做生意的人該收就是要收，他經濟基礎也不差，「不應該你們請我吃東西！」

除此之外，廖老大週末本要去吃炒麵，結果後來也不敢去了，因為「吃兩禮拜都有人買單」，真的拜託「不要再給我買單」，不然他內心真的會又感謝又尷尬。

正因鄉親們大力支持，才讓廖老大坦言壓力很大，「其實贏是一定會贏，成績出來心裡有底早就會贏」，但是凡事總可能有意外，比方說萬一起跑輪子就破了、引擎壞掉等，這些都讓他在賽前有些擔憂；不過，好在打龜號沒讓他失望，要不然「沒贏怎麼對不起鄉親父老？」現在的結果很圓滿。