快訊／大湳水廠水管破裂！桃園13里停水　12萬用戶受影響

記者柯振中／綜合報導

自來水公司第二區管理處大湳給水廠傳出送水管破裂，導致桃園區13個里停水、桃園區、蘆竹區、大園區、龜山區等多個里降壓供水，預計影響12萬用戶，預計恢復時間為8日上午7點。

桃園市桃園區停水的13個里分別如下：寶慶里、南埔里、慈文里、寶安里、中正里、文中里、光興里、中興里、大興里、寶山里、永安里、長安里、長德里。

桃園區降壓供水的里分別如下：大興里、忠義里、中泰里、中德里、東埔里、西埔里、莊敬里、長德里、寶山里、南門里、中平里、中山里、永安里、龍安里、三民里、中和里、永興里、西門里、北埔里、民生里、寶慶里、中寧里、三元里、中成里、南埔里、慈文里、光興里、長美里、中路里、西湖里、龍岡里、文昌里、東山里、中聖里、文化里、汴洲里、中原里、中信里、文中里、中正里、成功里、東門里、中興里、北門里、信光里、朝陽里、青溪里、寶安里、瑞慶里、新埔里、會稽里、自強里、明德里、春日里、同安里、中埔里、長安里、同德里、大有里、文明里、南華里、武陵里、玉山里、泰山里、大業里、福元里。

蘆竹區降壓供水的里分別如下：新莊里、富竹里、山腳里、外社里、興榮里、錦興里、坑子里、南崁里、山鼻里、長興里、錦中里、上竹里、宏竹里、中福里、新興里、福昌里、南榮里、營福里、吉祥里、中興里、大竹里、上興里、蘆竹里、順興里、南興里、蘆興里、五福里、福祿里、瓦窯里、長壽里、羊稠里、中山里、濱海里、營盤里、內厝里、坑口里、福興里、海湖里、正興里、海湖里等。

大園區降壓供水的里分別如下：菓林里、三石里。

龜山區降壓供水的里分別如下：南美里、南上里、大坑里。