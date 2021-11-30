苗栗縣9千多戶停水47小時　7鄉鎮設29處臨時供水站

▲苗栗縣7鄉鎮9千多戶居民，30日起將停水47小時；自來水公司第三區管理處設置29處民生用水臨時供水站，提供民眾取用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台灣自來水公司為配合辦理鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程及中區工程處，三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程，30日上午9時起至12月2日上午8時止共47小時，在苗栗縣三義鄉、銅鑼鄉、公館鄉及苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、後龍鎮9千多戶區域停水，並設置29處民生用水臨時供水站，提供民眾取用。

自來水公司第三區管理處指出，為穩定苗栗地區供水，鯉魚潭水庫規畫「南水北送」，台灣自來水公司配第四區管理處辦理鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程及中區工程處「三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程（潛盾）」，7鄉鎮30上午9點到12月2日上午8點停水施工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

停水區域包含，苗栗市新英、南勢、福麗、新川、高苗、恭敬、水源里（中正路以西高地區及水流娘）、文山里（至公路沿線），後龍鎮龍坑里（台6線南勢橋以西至苗栗市），及公館、三義、銅鑼全區、西湖鄉（湖東、二湖、三湖、金獅村除外）、通霄鎮烏眉里等區域共9814戶。

水公司也在以下29處設置臨時供水站地點，苗栗市聯合大學庫比咖啡旁土地公廟前、南勢里新英國小公車站旁、大千南勢醫院公車站旁、高苗里活動中心、恭敬里活動中心。公館鄉石墻社區活動中心、五谷社區活動中心。

銅鑼鄉九湖農場休息站、中平村中興淨水場門口前、竹森村廣德宮前、新隆國小門口前、新隆國小門口前、福興村銅鑼天后宮前、銅鑼火車站前、樟樹村至倫宮前、興隆國小門口，及通銅所通霄銅鑼營運所前。

三義鄉育英國小操場、勝興活動中心、全聯福利中心三義店、雙湖活動中心、天后宮停車場、鯉魚國小門口。西湖鄉遊客服務中心、西湖國小瑞湖分校、西湖鄉農會五湖辦事處旁停車場、四湖村宣王宮廟前、高埔村衛生室、西湖鄉公所停車場，也請民眾多加利用。

►苗栗男遛狗順手偷水表鐵箱 丟草叢躲追查！栽在岳父一句話