台中3C賣場自來水管線破2天沒人修　地下停車場變游泳池引民怨

▲大里一處地下停車場淹水，水公司隔了一日才到場修復，引發民怨。（圖／江和樹提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區中興路、仁化路口一處3C賣場的地下停車場，19日中午突出現淹水情形，店家發現後馬上請民眾將車移出並通報自來水公司修復，但水公司卻直至20日上午才派人到場，隔了一天的時間，讓整座停車場淹到幾乎像是游泳池，引發民怨。自來水公司表示，因適逢連假臨時人手不足，才會拖到今天動工，到場發現因管線老舊、加上日前的地震導致水管破裂，已於今日下午3時許修復完成。

大里立德里長江和樹表示，昨日中午經民眾通報，該路口賣場的地下停車場有冒水情形，遂報請自來水公司修復，未料對方竟稱連假期間人手不足，無法馬上派人搶修，拖了一天讓水淹滿整個地下室；另外，4月間同一路段對街同樣出現地下室淹水情形，懷疑大里地區自來水管線老化嚴重，盼市府及水公司重視管線老舊問題。

▲▼整座停車場淹得像游泳池，江和樹呼籲市府及水公司重視大里管線老舊問題。（圖／江和樹提供）

自來水公司第四區處副處長張裕浩表示，昨日中午接獲通報後隨即派員前往查看，並關閉制水閥，讓水壓降低，但若增派人進行施工，還須找人交管，適逢連續假期一時找不到人，所以直到今日上午才施工，初判是管線老舊，加上日前中部大地震影響，導致管線破裂，已於今日下午3時許修復完畢，後續將與被害車主討論賠償問題。

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