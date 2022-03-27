快儲水！高雄明日「3區停水」 　影響超過3萬戶

▲台水提醒民眾，要提早於停水前6小時完成儲水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／中央社記者蔡孟妤高雄27日電

台灣自來水公司公告，明天起高雄多處因工程施工停水，包括彌陀、梓官全區及岡山多里共3萬1000戶；另三民、前鎮、旗山等區也有部分路段將停水數天。

根據台灣自來水公司公告，為配合公路局道路拓寬工程辦理管線改遷，28日晚上10時至29日晚上9時，彌陀、梓官全區及岡山區協和里、後協里、信義里、仁壽里、福興里、壽峰里、前峰里、石潭里、寶米路等區域停水，影響3萬1000戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另明孝里漁港東一路以南至漁港南三路配合市府水利局汙水下水道管遷工程，將於30日下午2時至4時至4月2日下午2時至4時停水，影響442戶。

此外，明孝里漁港北三路以南至漁港北一路也配合水利局汙水下水道管遷工程，預計28、29日下午2時至4時停水，影響140戶。

旗山區湄洲里部分區域因辦理「高市旗山區延平一路瑞峰橋至旗山橋汰換管線工程」施工，將於28日至4月1日上午9時至下午5時停水，影響98戶。

市中一路以東、建國三路以南、河北二路以北、自強一路以西，也因汰換管線工程，將於28日至4月2日上午9時至下午4時30分停水，但因每日施工範圍不同，停水戶數不一。台水提醒民眾，要提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。