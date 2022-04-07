監委批農地工廠不減反增危害食安　監察院通過糾正經濟部

▲監察委員田秋堇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員田秋堇7日表示，環安、農安與食安密不可分，農地違章工廠輔導多年不減反增，對食安形成嚴重風險，《工廠管理輔導法》修法規定2016年5月20日後新增者應依法停止供電、供水及拆除，然而執行成效有限，農地違章工廠仍有蔓延狀況，因此提案糾正經濟部。

監察委員田秋堇、林盛豐7日下午召開記者會表示，沒有環安就沒有農安，更沒有食安，台灣農地上遍布未登記工廠，侵噬農地長年不斷擴大，農地違章工廠若污染農田及灌溉水質，對食安恐造成長期風險，最終受害的將是全體國民。

田秋堇說明，《工廠管理輔導法》已在2019年7月24日第三度修正，並在2020年3月20日施行，明定直轄市、縣（市）主管機關對於2016年5月20日以後新建的農地違章工廠，依法停止供電、供水及拆除的「止血線」。

田秋堇指出，根據經濟部中部辦公室資料，截至2022年1月1日，經濟部納入優先查報名單共1700家，經勘查屬於未登記工廠有185家，其中停止供水供電者有15家、拆除者僅6家，確實執行斷水斷電、拆除者僅占少數，顯見不肖業者心存僥倖仍在搶建，違章工廠於農地上仍有蔓延之勢。

田秋堇說，經濟部未能督導地方主管機關盤點清查提報，又未能提出落實依法停止供電、供水及拆除的有效方案，導致舊有數萬農地違章工廠尚未解決，而新建農地違章工廠仍持續蔓延，對農安、食安危害狀況難以止血，核有違失，因此依法提案糾正經濟部。

田秋堇表示，農地違章工廠衍生環境污染風險及食品安全疑慮，依照《工廠管理輔導法》數次修法過程，可見違章工廠輔導期限一再延長，直轄市、縣市主管機關以人力、財力所限，或者受選舉等因素導致執法寬鬆不一，經濟部應督導直轄市、縣市主管機關執法，提出可落實執行的方案。

田秋堇強調，依據《工廠管理輔導法》第28條之1規定，2016年5月20日以後新增的農地違章工廠，應該斷水斷電及拆除，若未能確實執行，舊有的數萬農地違章工廠會難以解決，新增的農地違章工廠又持續擴散、蔓延，長此以往，我國環安、農安、食安恐遭受不可逆的根本衝擊。