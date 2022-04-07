快訊／監察院公務車駕駛3人疑似確診　曾經載過2名監委

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，監察院秘書處處長張麗雅7日表示，截至目前為止，監察院有1名文書科的同仁確診，目前正在進行居家隔離，另外還有3名公務車駕駛疑似確診，還在醫院等待PCR檢驗出爐，總共接觸到2位監察委員，監察院今天下班將會進行全院消毒。

監察院稍早發布新聞稿表示，監察院在今天上午召開安全衛生防護小組緊急會議後，隨即進行相關防疫強化措施，對全體公務駕駛及部分與確診、疑似確診者接觸的同仁41人進行快篩檢測，截至中午快篩出爐，發現還有2位駕駛出現陽性反應，並隨即前往台大醫院進行PCR檢測。

對此，張麗雅下午受訪時表示，監察院有1名文書科的同仁確診，主要是在文書科負責收發工作，在昨天晚上經過PCR檢測確定確診。另外，截至今天中午為止，還有3名公務車駕駛快篩呈現陽性反應，已經分別到醫療院所進行PCR檢測，但是檢測結果還沒出來，所以稱之為疑似確診。

張麗雅指出，確診的同仁是在清明連假感到身體不適，因為剛好處於休假期間，所以沒有進到辦公室，「所以即便在銷假的第一天，他也沒有進來上班」，因此沒有接觸到監察院的同仁，經過醫院的PCR檢測確定確診，目前正在隔離當中。

張麗雅續指，有關3位公務車駕駛疑似確診，其中1位在昨天上班呈現不舒服反應，經過今天早上自行快篩以後，就已經沒有進到監察院上班，另外2位則是今天中午篩檢範圍以後，經過快篩呈現陽性反應，目前也已經到醫院進行PCR檢測，都還在院內等待結果通知。

張麗雅說明，目前公務車司機所接觸到的人員，監察院都已經進行快篩處理，今天早上也通知所有駕駛停止出勤，由監委或同仁自行搭乘計程車，目前已經有41人進行快篩，除了2人在今天下午呈現陽性、已經送到醫院去，其他39人都是陰性反應。

張麗雅也透露，公務車駕駛有接觸到2位監委，但是依照中央流行疫情指揮中心的處理原則，「確診者跟接觸者是不公布姓名的」，監察院都依照標準作業流程處理，目前接觸人員都是居家辦公。

張麗雅強調，監察院在昨天接到同仁確診以後，「即便他沒有進辦公室，但是因為4月1日之前有來上班」，目前已就足跡所接觸的公共區域、辦公室進行消毒，尤其今天涉及的範圍及對象比較多，所以會進行全院消毒。