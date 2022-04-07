陳菊原定舉辦共識營整頓監院　監委田秋堇喊話「可以再考慮」

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院長陳菊原定本月邀集監察委員舉辦「共識營」，不過隨著新冠肺炎疫情延燒，監察院目前已累計1人染疫、3人疑似確診，監察委員田秋堇7日受訪時透露，監察院昨天有召開談話會，當時因為院內還沒有發生人員染疫，「大家認為還是要去」，她認為可以再考慮。

據了解，為了整頓監察院、化解行使職權上的問題癥結，陳菊原定今年2月邀集監察委員舉辦「共識營」，隨後因新冠肺炎疫情延期至4月，不過監察院7日證實，院內有1名文書科同仁確診，另外還有3名公務車駕駛疑似確診，監察院也正思考是否要如期舉辦。

田秋堇表示，監察院昨天有召開談話會，當時因為院內還沒有傳出疫情，「大家認為還是要去」，她現在覺得可以再考慮，即使中央流行疫情指揮中心鼓勵大家如常生活、戒慎而不恐懼，但是不知道再過幾天，監察院的疫情會發展成什麼樣子，監察院應該滾動管理、隨時檢討。

田秋堇也說，現在監委的行程都有點混亂，不過目前都算還好，今天早上她的司機有打電話通知，因為院內有司機確診新冠肺炎，所以全部停止出車、沒有辦法接送，監察院秘書長朱富美也有在群組報告，由於司機跟監委同處一室，大家難免會有些緊張。

監察委員紀惠容受訪時則表示，監察院大家都很謹慎，確診者待在家裡，相關人員也都自主隔離，總統蔡英文也已經特別提到，清零是針對重症者，但是到目前為止都是輕症，「所以我們不會因為這樣，就停止很多活動」，大多都還是會照常舉行。

監察委員葉大華則說，監察院的所有防疫作為，都是依照中央流行疫情指揮中心的指引處理。

監察院秘書處處長張麗雅表示，截至目前為止，監察院有1名文書科的同仁確診，目前正在進行居家隔離，另外還有3名公務車駕駛疑似確診，還在醫院等待PCR檢驗出爐，總共接觸到2位監察委員，監察院今天下班將會進行全院消毒。