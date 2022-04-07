監委批政院長期忽視合作事業　組織隱身內政部7年像小媳婦

▲監察委員紀惠容。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員紀惠容7日表示，行政院長期忽視合作事業，近10年來預算減幅達90％，其組織7年來仍像小媳婦，隱身在內政部，名稱為「合作及人民團體司籌備處」。另外，依照《合作社法》第7條之1第2項規定，中央主管機關應成立合作事業發展基金，然而迄今仍未依法成立。

監察委員紀惠容、葉大華7日下午召開記者會表示，在我國憲法明定國家應獎勵與扶助合作社，兩公約、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）等國際公約、聯合國宣言也說明合作社的重要性，甚且將合作社被登錄為無形資產，因為它是消除貧窮、提升人權的重要手段。

紀惠容說明，因為受理人民團體陳情，經過實際調查後發現，行政院與相關部會嚴重且長期忽視合作事業的發展，內政部是合作事業發展的中央主管機關，2013年配合行政院組織調整，《內政部組織法》修法通過之前，暫時成立「合作及人民團體司籌備處」處理，籌備迄今已超過7年。

紀惠容細數，我國合作事業類型繁多，包括生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用及運輸，根據統計資料指出，自2015至2020年間合作社的社數減幅8.95%、人數銳減16.29%。

紀惠容指出，合作事業發展基金目前呈現停滯狀態，然而相關奬勵補助經費預算逐年遞減，近10年來受中央政府總預算編列統刪的結果，減幅甚高達90％。

紀惠容也說，中小信保基金配合政府照顧國民健康、提升居住品質、協助職業婦女解決育兒問題及因應高齡化社會來臨等政策，陸續將領有主管機關依法核發的醫療或建築、托嬰、長期照護機構等3類，納入保證對象，合作社卻被制度性排除資格，僅以專案保證取得融資。

紀惠容表示，行政院無視國際趨勢，他山之石可以攻錯，台灣可借鏡國際合作事業發展經驗，例如德國有「住宅合作社」，資金來自社員交納的股金、政府補貼利息及社會捐助，合作社住宅由合作社監理會經營管理，對房屋使用者收取低廉的租金，並負責維護管理房屋。

紀惠容說，德國還有「綠電合作社」，利用包含沼氣發電、風力發電、太陽能發電等3種綠色能源技術發電，同時建構完全自給自足的自有電網與熱源分配網絡，並與其他電網對外相連，兼具獨立性與備援性，除可電力自足，也可販售電力。

紀惠容呼籲，行政院應趕上國際思維，審慎面對現行合作事業發展的困境，希望行政院妥善回應民間殷切期待，回歸憲法保障，以符國際潮流與落實憲法基本國策的精神。