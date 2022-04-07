姐弟戀半年！鮮肉男友以為「她才30歲」　網見實際年齡驚：叫阿姨

▲交往半年，男友還不知道她的實際年齡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

有些人交往時會很在意對方的身高或是年紀，但也有人認為，只要愛上了這些都不是問題，一名女網友表示，與26歲的男友交往半年了，對方一直以為她才30歲，不知道她的真實年齡，實際上她已經38歲了，害怕坦白後男友跟男友家人無法接受，不知道該怎麼辦，對此，網友們勸「都差一輪了，快說吧」。

女網友在Dcard上發文，交往半年男友還不知道她的實際年齡，「男友一直以為我才30歲，但是我實際年齡38歲，男友跟我差了12歲」，再過4年，男友也才30歲，但她卻是42歲，「那這樣子， 我很難跟他有小孩子」，她也曾和男友討論，如果沒有生小孩可以嗎，男友表示不介意「沒有的話，我們也可以過兩人世界！」

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原PO表示，跟男友相處很合，因此很猶豫該不該坦白實際年齡，也擔心男友跟男友家人無法接受，她強調「我並沒有騙他我30歲，是他以為我看起來像28到30歲」。聊天時她也不斷提到「我比你大很多歲」，但男友卻不在意，還說「沒關係，我不在乎」。

▲原PO很害怕說出實話。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們都勸她說實話，「都差一輪了，別騙人家吧，人家都可以叫你阿姨了」、「可以不要那麼自私嗎，大了一輪不是小事欸，一段以欺騙為出發點的感情，長久很難的，面對現實吧」、「如果是年齡的話，總會知道的」、「交往半年還沒讓對方知道，妳也是很不老實欸」。

也有網友鼓勵她，「覺得年紀不是問題，長得漂亮就行，現實一堆姐弟戀」、「我都直接講欸，年齡而已又不會怎樣」、「還是講出來會比較好，我另一半也大我7歲，但相處起來完全沒隔閡」、「年齡不是問題，但欺騙是很大的問題」、「我朋友也是26歲，他女友38歲，依舊好好的幸福的咧」。