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回婆家掃墓！小姑變臉「外人幹嘛來」　她超委屈：女兒被嗆賠錢貨

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆家把原PO當成外人。（示意圖／CFP） 

記者曾筠淇／綜合報導

因為生的是女兒不是兒子，就要遭此對待嗎？一名女網友發文表示，前幾天回婆家掃墓時，除了公婆對她不理睬之外，小姑更是對著老公狠酸為何外人和拖油瓶（原PO女兒）都來了？這些話聽在她耳裡實在很不舒服，要不是為了老公，她根本不想帶女兒回婆家。貼文曝光後，隨即掀起熱議。

這名女網友在Dcard上，以「回婆家掃墓被說是外人」為題匿名發文，提到日前一早，她就和老公回婆家掃墓，只是才剛下車，小姑就對著公公和老公說，為什麼外人和拖油瓶都來了？而後到了婆家，除了公婆不理睬，婆婆更是對老公抱怨，為什麼要娶這種老婆？是不是因為被小孩綁住了？

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原PO透露，婆家一直把她當成外人的原因有二，第一是她生的孩子不是男生，婆家非常傳統、重男輕女；第二是老公為了她北上工作，並將房子買在她娘家附近。綜合上述，婆家對原PO總抱著敵意。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲婆婆知道原PO懷的是女兒後，態度從此大轉變。（示意圖／CFP）

原PO回憶起懷孕初期，公婆對她其實有著滿滿關心，甚至還時常送補品，但是自從得知孩子性別，婆家就是冷嘲熱諷，酸她懷賠錢貨、頻喊快墮胎。遭受這種對待，原PO表示自己真的很不想回婆家，要不是老公說沒她晚上睡不著，她真的不想與這些人見面。

文章曝光後，也被轉貼至Dcard粉專上，不少網友留言回應，「看起來老公是有在幫忙的，以後沒事就不要去婆家或跟他們說話」、「有老公罩著就對了，但說實話要一直罩著也很累」、「那婆婆她自己算什麼」。

還有大票網友表示，「這樣多好，你倒清閒自在，記得以後就算有男寶也別忘了他們曾經的嘴臉」、「這樣剛好，未來不用碰面，反正『外人』嘛」、「我覺得很划算，以後就不用去這種局了」、「很划算欸！以後不用伺候這種公婆，也不用參加家聚，怎麼想都賺」、「恭喜！以後叫老公回去就好了，免死金牌欸」、「這樣好啊，既然是外人就不用回去掃墓」、「很棒啊！各種省起來」、「爽耶！以後不用去了」。

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