IKEA餐廳見「情侶1舉動」暖到飆淚！全場戰翻：貼心但沒必要

▲IKEA餐廳。資料照，與本文無關。（圖／記者蔡惠如攝）

記者曾筠淇／綜合報導

別人的男友總是不會讓人失望！一名女網友發文表示，日前她去IKEA時，撞見一對情侶用餐，瞥過去的當下，她還心想男方的吃相不太好看，但定睛一看才發現，男方是在幫女方去骨頭，難道這就是愛情該有的樣子嗎？貼文曝光後，底下網友戰翻了。

這名女網友在Dcard上，以「這是愛情該有的樣子嗎」為題發文，提到她日前去IKEA用餐時，一旁正巧坐著一對情侶，男方從坐下來就狂啃碗內的肋排，女方則是先吃菜。起初，她心想著男方吃相怎麼不太好看，結果用完餐後，她才發現女生盤裡都是男生剝下來的肉。

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看到男生啃著骨頭、把肉全給女友吃的這一幕，原PO忍不住直呼，真的很羨慕這對情侶的相處方式，就算兩人不太說話，但卻能讀懂對方需要什麼，真的很有愛。而她也在文末透露自己剛失戀，所以看到這幕才會格外有感。

▲男方舉動讓網友戰翻了。（示意圖／取自Stocksnap）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真羨慕啊！原PO觀察力已很好呢，會找到適合的人的」、「之前跟男友吃飯，他就幫我把花雕雞去骨，我那時候也被嚇到，但他覺得這是很合理而且是他該做的」、「真的很貼心欸！男友吃魚、吃蝦、喝魚湯，吃飯吃一半都會在碗裡發現剝好的蝦跟挑好刺的魚肉，暖到咪咪冒冒」、「懂那種感覺，當時的男友知道我不喜歡吃肥肉，所以把牛排切成一塊塊，把肥肉咬掉才放到我碗裡」。

不過，也有些網友不認同該舉動，「這就是你期待的愛情？單方面的付出早晚完蛋啦」、「只有我覺得吃別人啃下來的很噁嗎」、「啃下來的有點噁」、「身為一個任何骨頭都自己啃的女生，不理解為什麼需要人家幫忙把肉用下來」、「蠻噁的欸，完全不羨慕，要吃就自己弄啊，為什麼要男生幫」、「雖然看起來很貼心，但我覺得沒必要到這樣，像剝蝦就很OK，啃肋排這種事還是自己來就好了吧」。