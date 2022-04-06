月領7萬「要陪主管朋友喝酒」　OL苦忍崩潰：他像皇上一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友目前月薪7萬元，不過得忍受「像皇帝般」的主管，對方除了時不時肢體接觸、言語騷擾，還會要求陪他的朋友喝酒，而且情緒起伏相當大，若不順從他，就得忍受職場霸凌，苦忍多時的她不禁迷惘，「到底要不要繼續待下去呢？」

女網友在Dcard大吐苦水，主管會性別歧視、物化女性，她三不五時就會被叫去陪對方朋友喝酒，而且不見得是廠商，「被毛手毛腳時他會邊看邊笑，也會肢體接觸和語言性騷擾。」

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原po直言，主管朝令夕改，行緒起伏很大，「他需要被當成皇上，不然會對妳職場霸凌，在外到處造謠妳晚上有在兼差陪酒，當妳遇到困難也不會幫忙，只會說自己想辦法。對外，成果會被拿去說是他的功勞；對內，則說妳做的都是屁。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

最後，她不禁感嘆，「整個很迷茫，到底要不要繼續待下去呢？以上這些狀況，是妳的話...要領這7萬嗎？」對此，網友們全傻眼直呼，「這個職場環境，趕快逃比較實在」、「妳都說成這樣了還做得下去」、「那妳就離職吧，沒什麼好說的了」、「如果妳真的只是花瓶就繼續待，繼續被毛手毛腳，如果不是就換到正常公司，證明自己不是花瓶」、「我會收集完證據然後告他職場性騷擾」、「請先錄音蒐證，然後離職+檢舉，謝謝，去外面找其他工作吧」。

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