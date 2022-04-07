拜拜不塞車！大甲媽4／8深夜起駕　中市府規劃3線接駁專車

▲大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，中市府規劃3條接駁公車，警方也投入800名警力，維護遶境順利，並防止宵小趁機作亂。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮明晚11點將展開9天8夜的遶境活動，台中市政府為了讓信眾安心參拜，在西屯區朝富停車場、大甲美人山營區和大甲體育場規劃3條接駁專車，如果民眾要自行開車，在大甲區也有臨時停車場，並且開闢行人徒步區、道路封閉區等，台中警方預計投入800名警力維護遶境活動順利，並防止宵小趁機作亂。

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台中市政府交通局規劃接駁車有3線：

一、朝富停車場線：每20至30分鐘一班，中途停靠秋紅谷及朝馬站，終站是大甲體育場，往程首班車為14時，末班車為22時。返程從大甲體育場出發，終站西屯區朝富停車場，首班車為17時，末班車為次日2時。

二、美人山營區線：每15至20分鐘一班，營區停車場往返大甲高中，首班車為15時，末班車為次日1時。

三、大甲體育場線：每15至20分鐘一班，大甲體育場往返大甲國小，首班車為15時，末班車為次日1時。

警方也從4月8日15時至4月9日2時規劃多項管制措施：

一、行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

二、禁止汽車進入區域：大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

三、道路封閉路段：經國路（大安港路至中山路1段），中山路1段（水源路至東安路間）。

至於替代道路路線：

一、中、長途過境車輛：北上車輛由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。南下車輛由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

二、短程過境車輛：北上車輛由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。南下車輛由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。大甲市區往東車輛：

由大甲區水源路-右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。

在大甲市區也規劃3處臨時停車場：大甲體育場約350個停車位，美人山營區約500個停車位，大甲火車站後方空地約73個停車位。

警方還建議信眾也將車子停放在海線某個火車站，再搭區間車到大甲站，步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮，既可欣賞海線鐵路風光，又可避開車潮，搭乘高鐵則在台中站內步行至台鐵新烏日站，轉搭台鐵區間班車到達大甲站。

警方呼籲因應新冠肺炎疫情，請信眾遵照中央防疫規定，確實佩戴口罩及保持社交距離，應「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主健康管理」者請勿參加遶境活動。鎮瀾宮已不開放鑽鑾轎祈福，且參加遶境民眾，必須接種三劑疫苗，始可參與。