開放學校操場給大甲媽遶境香客休息　彰縣府：視疫情滾動修正

▲大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽遶境將於4月9日進到彰化，但新冠疫情在各地多點爆發，昨天爆發216例，北斗奠安宮、南瑤宮都禁止香客入內休息住宿，議員賴清美則抨擊彰化縣政府目前將學校「操場」要給各大甲媽遶境民眾香客休息，一旦疫情延燒進到學校，請問後果誰要負責，建議縣府應該要硬起來直接宣布香客禁止進入校園。

彰化縣政府教育處昨日晚間臨時貼出公告，因應疫情升溫，各級學校自即日起，暫緩辦理跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營等至4月底，以維校園師生安全，而南瑤宮也貼出公告、跟進防疫規定，將不提供大浴室、住宿、餐飲（義工不煮食任何食物），禁止在廟內飲食。廟內禁止群聚席地而眠，休息時務必戴好口罩，維持適當距離。

▲大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動。（圖／ETtoday資料照）

賴清美說，疫情如此嚴峻，教育處都貼出公告禁止跨縣市校外教學，各宮廟也都貼出公告不讓香客進入，為何彰化縣政府開放教育處管轄的校園「操場」給各遶境民眾香客休息，這真的沒有道理，大甲媽沿線經過彰化縣近20所學校，這疫情萬一燒進學校，後果將不堪設想，強烈建議應禁止香客入內。

教育處表示，本縣依照教育部「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」適度開放學校戶外操場，學校召開防疫小組會議討論是否開放，依中央相關防疫指引規範下辦理，視疫情滾動式修正。