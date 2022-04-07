大甲媽明晚起駕遶境　如何防疫？顏清標：盼中央給專業指引

▲▼顏清標希望中央應給予明確專業指引，維護信眾健康，並且歡迎各黨派都來參拜。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖明天晚上11時起駕，展開9天8夜的遶境行程，由於國內疫情確診者累積4、500例，鎮瀾宮董事長顏清標上午受訪表示，雖然廟方已做出最嚴格要求，但畢竟不是專業，希望衛福部能給予更明確的指引和協助，讓數百萬名信眾都能兼顧信仰和健康，他還說，宗教歸宗教，政治歸政治，廟方歡迎各黨派都來參拜、遶境。

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每年大甲媽的遶境活動都吸引數百萬人參與，如今碰上嚴重疫情，還好中央表明可維持正常生活，遶境不取消、不延後，讓信眾都鬆了一口氣，雖然廟方以最嚴格自我要求防疫，例如打滿3劑才能參加等，但畢竟不是專業，希望中央指揮中心能給予明確指導和協助。

顏清標說，大甲媽遶境今年邁入109年，參與人數逐年增加，曾高達數百萬人，但如何在疫情威脅下確保信眾安全，是最重要的事，媽祖是大家的，健康是大家的，衛福部也是大家的，希望媽祖庇佑，平安完成3百多公里遶境活動，廟方也要求沿路的宮廟都要嚴格要求信眾要打滿3劑，全程佩戴口罩，不能鑽轎搶轎，不能共食等。

他說，媽祖是慈悲的，不用勉強一定來參加遶境，看網路直播也可以，如果碰上神轎經過，就雙手合十膜拜，心誠則靈，最後還說，宗教歸宗教，政治歸政治，廟方歡迎各黨派的人都來參加。