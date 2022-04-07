又新增確診！大甲媽香客能否進校園　彰化吵成一團

▲▼大甲媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化受到台中婚宴、新竹關西營區及新北市柔道班群聚影響，確診疫情連環爆，縣府也將於下午3點公佈最新確診者，但大甲媽祖遶境將於(9)日進彰化，是否開放校園讓香客休息，縣府已擬由各校自行決定，不僅家長焦急萬分，民進黨團也召開記者會砲轟，縣府今天一再重申，遵從中央防疫指引規定。

民進黨彰化縣議會黨團總召賴澤民指出，今年大甲媽祖繞境活動將於本周五(8日)起駕，往年信徒常在沿途校園、宮廟休息，但由於今年三月底起疫情逐漸升溫，各地方縣市對防疫政策也逐漸緊縮，特別台中市政府與雲林縣政府日前已宣布禁止對外開放校園，唯獨彰化縣政府卻將禁止校園對外開放決策推給中央政府與各學校。

▲宗教防疫指引。

賴澤民指出，一向以防疫嚴謹自豪的縣長，面對大甲媽祖遶境活動，卻反而要各學校防疫小組訂定防疫計畫來決定開放與否，並把學校開放責任推給中央政府實在令人匪夷所思，更讓人懷疑縣長對校園防疫的決心與魄力。

縣府表示，目前沿彰化市中山路的學校，只有國聖國小在非上課時間開放廁所，其他均不對外開放。

▲大甲媽祖遶境。

縣府表示，目前中央尚未禁止香客進入校園，教育部長潘文忠也說「通通不能進是矯枉過正」，6日內政部最新頒布的防疫指引更規定有關沿途的學校校園是否開放讓繞境民眾使用洗手間等，由當地的直轄市、縣(市)政府在學校能做好防疫措施的前提下自行決定。

彰化縣府已請學校在做好防疫措施的前提下自行決定是否開放的作法，除落實校園自主外更完全符合中央的指引規定，中央從疫情爆發以來即不斷大聲疾呼「中央，地方，防疫一條心」，陳時中指揮官6日說「疫情不要跟選舉作連結」言猶在耳，縣府不解為何「順時中」卻慘遭民進黨團批評。