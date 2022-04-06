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快訊／台中本土+2　確診者足跡：阿財米糕、審計新村、新社古堡

▲▼台中市今天新增2例在外縣市染疫的確診者，足跡包括阿財米糕、審計新村、朝馬轉運站、泰安服務區和新社古堡等都已清消。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市今天新增2例在外縣市染疫的確診者，足跡包括阿財米糕、審計新村、朝馬轉運站、泰安服務區和新社古堡等都已清消。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市6日接獲中央通知新增2例本土確診個案（全國案25175、25177），2例均是外縣市民眾在台中租屋，另有1名確診者是昨晚通知從高雄轉算給台中，3人在可傳染期間均無台中市的公共足跡，目前已匡列接觸者1人，經PCR採檢陰性，居家隔離中。另外，衛生局今天起至4月8日，每天下午1時至3時在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打服務，方便遶境民眾施打。

▲▼台中市今天新增2例在外縣市染疫的確診者，足跡包括阿財米糕、審計新村、朝馬轉運站、泰安服務區和新社古堡等都已清消。（圖／台中市政府提供）

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衛生局表示，台中市新增轉入2例本土確診個案，都是20多歲，1男性、1女性，2例4月2日至4日期間和多名友人同遊桃園、南投及高雄，回到台中租屋處後，4月4日陸續出現肌肉痠痛、喉嚨痛症狀，經就醫採檢後確診，皆已收治隔離治療，另外昨晚接獲轉入1例中央已公告確診病例（全國案25005），是今天轉入2例的同行友人，3人可傳染期間均無台中市的公共足跡。

▲▼台中市今天新增2例在外縣市染疫的確診者，足跡包括阿財米糕、審計新村、朝馬轉運站、泰安服務區和新社古堡等都已清消。（圖／台中市政府提供）

台中市府也公布3名外縣市確診者的台中足跡，包括4月1日清水區阿財米糕店、MITSUI OUTLET PARK台中港、西區大毅老爺行館、審計新村、冒煙的喬台中國美店、西區牛若丸和牛燒肉台中店、台中客運朝馬站；4月2日泰安服務區、星享道酒店；4月3日新社莊園古堡等，已通知業者完成清消作業，呼籲有足跡重疊民眾可至社篩站進行篩檢。

▲▼確診足跡表。（圖／市府提供）

衛生局說明，統計至今日上午8時止，台中市已完成新冠疫苗622萬5787人次接種，第一劑接種245萬6562人、涵蓋率87.41%；第二劑接種231萬16人、涵蓋率82.20%；基礎加強劑接種3萬8402人、涵蓋率1.37%；第三劑（追加劑）接種142萬805人、涵蓋率50.56%。

衛生局指出，為幫信眾完成跟隨大甲媽祖遶境的宗教心願，自今天起至4月8日止，每天下午1時至3時在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打服務；另65歲以上長者及55歲以上原住民接種第1、2、3劑領取中央補助500元禮券措施將於4月10日截止，請符合接種資格民眾儘速前往接種。

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