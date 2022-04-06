金門第4例！男打3劑疫苗　被返鄉掃墓親友傳染確診

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

全台疫情持續升溫，也燒進離島金門，今天再度新增1名確診個案，同時也是金門第4例本土個案，但因今天上午才確診通報、尚無案號，該案為金門第3例（案24402）之返鄉探親同住家人，Ct值18.3，收住金門醫院負壓隔離病房。

▲金門今天新增第4例本土確診個案。（圖／記者林名揚翻攝，下同。）

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今日新增的金門縣確診第4案，年齡在70到80歲之間，已接種3劑新冠肺炎疫苗，於4月3日PCR檢驗為陰性，住進防疫旅館進行隔離10天，4月5日晚間出現咳嗽、喉嚨痛症狀，自行快篩仍為陰性；今天上午症狀未緩解、再次快篩呈現陽性，通報衛生局送醫PCR採檢為陽性確診。

金門第3例確診個案（案24402）於3月31日搭機返回金門掃墓，4月2日因出現咳嗽症狀自行快篩呈陽性，經送醫確診收住負壓隔離病房，因基因尚未經指揮中心定序，傳播感染途徑尚待確認。

目前3例確診個案收住於金門醫院負壓隔離病房，除第2案有輕微喉嚨痛，其他皆狀況穩定，匡列居家隔離者80人，包含金門縣內匡列70例及其他縣市轉介10例。

金門縣政府秘書長陳祥麟表示，近日疫情尚未到達高峰，考量金門目前已有四例確診個案，以及清明期間鄉親大量返鄉移動，疫情仍有升溫之可能，將密切觀察疫情變化，未來大型活動將視整體疫情變化滾動調整，不排除加強相關防疫措施。