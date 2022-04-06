日本解除「106國邊境管制」4月8日實施　名單沒有台灣

▲日本自4月8日起，解除全球106國邊境管制。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

日本政府決定，將於4月8日0時起，對全球106個國家解除入境限制，包括美國、英國、法國等，開放標準主要依照疫苗接種，與該國的疫情控制情況。根據日本外交部公布的詳細名單，106國當中沒有台灣。

根據日本外交部的106國名單，亞洲國家包括，孟加拉國、不丹、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、馬爾地夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、東帝汶。

▲日本外交部公布的106解除邊境限制國家，名單中沒有台灣。（圖／翻攝自日本外交部）



根據日本外交部公布的「非指定實施措施國家」的入境措施，如果「沒有」疫苗接種證明，需要「3天居家隔離」+「自願檢測陰性」或「7天居家隔離無檢測」；如果有疫苗接種證明，不需要居家隔離等措施。

106國完整名單

亞洲：孟加拉國、不丹、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、馬爾地夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、東帝汶

大洋洲：斐濟

北美：加拿大、美國

拉丁美洲和加勒比：阿根廷、安地卡及巴布達、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼克、多明尼加共和國、厄瓜多、薩爾瓦多、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福和尼維斯、蘇利南、千里達及托巴哥、烏拉圭、委內瑞拉

歐洲：阿爾巴尼亞、安道爾、奧地利、亞塞拜然、比利時、克羅地亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、哈薩克、科索沃、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡，馬爾他、摩納哥、蒙特內哥羅、荷蘭、北馬其頓、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、塞爾維亞、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、塔吉克、英國、烏茲別克、梵蒂岡

中東：巴林、以色列、伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國

非洲：波札那、維德角、模里西斯、摩洛哥、莫三比克、盧安達、塞席爾、突尼西亞