索取踴躍！基隆愛心篩檢　七堵區5165快篩試劑全數發送

▲基隆市啟動愛心篩檢，七堵區5165劑快篩試劑全數發送。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，今（6日）上午輪由七堵區發家用快篩試劑；七堵區有20個里共計5萬3058人，市府依人口數比例的10%配發到各20個領取點共計5165劑，皆全數發送完畢。

基隆市政府表示，開始領取時間為8時30分，但是未到8點，有些里的領取點已有里民開始排隊等待，尤其百福里領取點（百五街91號）更出現將近50公尺的排隊人潮。據統計不到10點已經有六堵、實踐、友二、瑪南、永平、百福、堵北、瑪東、泰安及長安等共10里已將配送數量發送完畢。

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民政處長王榆森表示，此次發送試劑，七堵區公所同仁事先將盒裝試劑拆封分裝送至各里領取點及妥適安排動線，一早就出現排隊人龍，但在前置作業充足，並在里長及志工協助下，都能讓市民盡速領取。

王榆森說，另有里民反映各里分配到的家用快篩試劑數量太少問題，這部分市府將會視各區領取狀況予以機動性及滾動式來調配，並輔以多元管道讓有意願來參與的民眾都可以方便領取試劑；七堵區放送快篩試劑至今日12點截止，全區20個領取點發送劑量計約5165劑，皆已經發送完成，發送比例為100%。

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