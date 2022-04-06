北市增45例「2校最嚴重」！關渡國小11人確診　中山按摩館11例群聚

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（6日）全台灣本土確診281例，境外78例，台北本土45例。台北市副市長黃珊珊表示，針對中山區某泰式按摩店爆出確診者一事，原本今天是7名確診者，但最新消息是增加至11例，目前正在疫調當中。至於校園則是北投和內湖2間國小的群聚較為嚴重，分別為關渡國小11人確診，以及麗山國小5名學生確診，目前2校均已進行全校停課，會再做進一步採檢。

北市6日新增校園案例遍布3所學校，其中北投和內湖某2間國小的群聚較為嚴重。黃珊珊指出，2校均已進行全校停課，會再做進一步採檢，目前補習班接觸的狀況比較嚴重，而非在學校群聚。

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▲關渡國小。（圖／翻攝關渡國小官網）

經證實，北投某國小為關渡國小，已有11人確診，包含9名學生1名教練1名職員，為柔道隊及補習班群聚將停課到4月11日。另外，台北內湖國小則為麗山國小，北市教育局指出，4/4收到麗山國小有一名學生家長確診，後來學生也確診，確診的家長2個孩子分屬不同班級，目前已有5名學生確診，均為同一個補習班，全校已於5日完成消毒，並將停課至4月10號。

針對中山區某泰式按摩會館新增7例確診一事，黃珊珊說明，從她手機群組訊息顯示，最新消息是變成11人確診，該場域是發現有確診者足跡後替人員篩檢，結果發現了後續個案，目前整個養身館都在進行疫調，員工和客人全數被匡列居家隔離。台北市衛生局事後證實，新增的4例為尚未有案號的新個案。

▲台北市內湖區麗山國小。（圖／翻攝Google Maps）

對於校園防疫，台北市長柯文哲表示，目前台北市有16校（包含全校停課7校，部分班級停課9校），總計7909人（師生）停課，鼓勵每間學校可以遠距教學就採用遠距教學，畢竟演練那麼久了，還沒有停課的學校也可以開始演練了，因應未來疫情可能再升溫，所有不戴口罩的活動能減就減，不會強制禁止。

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