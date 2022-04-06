獨／控網紅艾瑪性騷擾又「背骨」　館長慘了...要賠10萬元

▲「館長」陳之漢（左）開直播，爆料網紅EMMA艾瑪（右）當健身教練時，涉對其他男客、男教練性騷擾。（圖／翻攝自館長、艾瑪臉書）

記者黃哲民／台北報導

網紅「館長」陳之漢近期和旗下健身加盟店業者鬧得不可開交，頻上媒體版面相互放話，他3年前開直播數落曾是他員工的健身網紅EMMA艾瑪「背骨」，並指艾瑪到別家健身房性騷男教練被開除，艾瑪怒告「館長」求償精神慰撫30萬元，新北地院認定「館長」未合理查證就貶損艾瑪名譽，判他應賠10萬元，可上訴。

本案起因於本名林憶杰的EMMA艾瑪，於2018年跨足網紅經營自己的健身事業，自稱在「館長」的「成吉思汗」健身房當教練時，只有「前面2小時在訓練，後面8小時在掃地」等語。

此話惹惱「館長」，2019年2月連續開直播反擊艾瑪，不僅公布艾瑪2015年的長相跟現在的對照，暗示艾瑪「進場整修」、「現在弄一弄，出來變艾瑪女神」，更說艾瑪跳槽別家健身房「摸人家教練，男生教練，被告性騷擾」、「人家男教練有女朋友」，所以艾瑪被開除掉。

「館長」還批艾瑪「妳在我們公司做的時候，跟客人玩來玩去，還摸客人的屁股，客人也摸妳的屁股，後來妳心情不好，客人拍妳一下，你就跑去櫃檯說客人性騷擾妳」，他說艾瑪從「成吉思汗」離職是「背骨嘛！」然後到別家健身房是因為發生性騷擾事件被開除的，「又被人踢出來」等語。

艾瑪認為受辱，告「館長」涉嫌誹謗，刑案部分仍在新北院審理中，艾瑪另針對「館長」說她「背骨」與性騷擾男教練而被開除等言論，主張與事實不符，「館長」也沒詳加查證，就惡意詆毀她名聲，提起本件民事訴訟，求償精神慰撫30萬元。

「館長」抗辯指艾瑪自己在2018年7月間，於IG發文指稱「＃吸你老婆的還不夠＃還有你媽的奶可以吸」、「因為同事關心我的奶，我才用奶來做比喻，並不是想性騷擾…如果這位已婚男同事覺得被性騷擾，我很抱歉也感到遺憾與委屈…＃事情發生後我變成自由教練了」，代表艾瑪確實因疑似性騷擾男教練而遭解僱。

「館長」主張艾瑪自願成為公眾人物，且健身教練有無性騷擾會員，屬於公益事項、可受公評，他也問過艾瑪的前同事求證，若法官認為他有錯，應以賠償5萬元較為妥當。

法官指「館長」所求證的證人，出庭證稱艾瑪在別家健身房被解僱，是因為不滿業主處理她和男教練互指對方性騷擾的方式，因而曠職被開除，顯然不是被認定性騷擾屬實而解僱。

此外，法官指教育部《台灣閩南語常用語辭典》記載，「背骨」是指「背叛。反骨。容易反叛的個性」，屬於辱罵人的負面用語，具有抽象謾罵性質，足以使人難堪、造成社會人格地位的評價受貶損。

法官認定「館長」未合理查證，就公開毀損艾瑪名譽，衡量雙方身分地位與經濟程度，判「館長」應賠償艾瑪精神慰撫10萬元，可上訴。