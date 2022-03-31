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館長大喊「我的30%股權呢？」　女會計寄「假合約」成犯罪鐵證

《成吉思汗健身俱樂部 三重旗艦店》今天無預警被《忽必烈健身館有限公司》法定代理人鄭朝杰收回經營權。

圖文／鏡週刊

成吉思汗三重館自2020年1月後，股東投入的資金全數打平回本，此後股東從未分過紅利盈利，原本想留做疫情期間房租、員工薪水之用，沒想到卻被館長和吳明鑒2人趁機把公司的錢轉到自己名下，假造一份假合約，多次溢領公司帳戶內的錢，曾有一張統計表，在疫情期間某個月，股東沒分到錢，但2人仍分到80多萬元，他們仍是照常按月支薪。

2人稱：「你們股東的錢都回來了，我們要分30%」，但他們把這30%的「盈利分紅」，故意說成30%的「股權」，這中間的差異天差地遠。

這種股東沒有分紅、館長和吳明鑒2人卻每個月分紅80萬元的情形持續了幾個月，股東覺得有異，鄭朝杰鄭董詢問吳怎麼回事，結果吳明鑒回應，他和館長2人「不要30%的分紅，要30%股權」。鄭當時退讓，指這個館當初開館花了1億元，要30%股權可拿3千萬元來買，但館長和吳明鑒2人拒絕。

後來館長和吳明鑒想不花一毛錢，就併吞三重館，事後知道紙包不住火，館長在2021年6月直播中先發制人，曾在直播公開大喊「我的30%股權呢？」2021年12月，鄭吳2人見面後，雙方互發多次文件律師函互告。

2021年中旬，某次館長和吳明鑒派出律師、會計、小宇與鄭董、律師開會協商，當時鄭董詢問對方怎麼會領這麼多錢？女會計回答表示，吳明鑒曾給過她一份契約（即館長在直播中出示封面為紅色的契約書），並說是鄭董給的。女會計拿出筆電，秀出該合約正本，還跟鄭說「這是你們公司的章啊」，鄭董當場發現這是假的，但他不動聲色。

鄭董表示，該合約上的大小章，都非公司認證過的大小章，而且也沒簽名，鄭董委託的律師請女會計將該份合約的PDF檔案寄到事務所，結果她隔天真的照做。一名全程參與籌設三重館過程的C先生也說，館長和吳明鑒團隊過去半年來謊話連篇，當初參與籌措過程的對話、購買物品的資料他全都都留著，日後在法院見真章。

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