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俄羅斯正妹狂吸200萬粉！遭曝「臉蛋造假騙點閱」抖音無限期封殺

▲▼抖音用戶假扮俄羅斯美女獲200萬粉絲被封禁。（圖／翻攝自微博）

▲抖音用戶假扮俄羅斯美女獲200萬粉絲被封禁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「中國的兄弟姐妹你們好，我是俄羅斯娜娜。」最近，一個名為「@俄羅斯娜娜」的帳號忽然走紅抖音，片中，一個長著「俄式假臉」的人，操著蹩腳的「俄式中文」，時而唱歌，時而做「科普」，在抖音上積累了近200萬粉絲。不過，1日晚，該帳號被抖音官方封殺。

據《觀察者網》報導，該帳號的抖音影片中，一個自稱來自俄羅斯、名為娜娜的女子，擁有棕色的長髮、藍綠色的眼睛和烈焰紅唇。片中，她動輒就操著蹩腳的外國腔調說「中國的兄弟姐妹你們好」，講解一些道聽途說的「俄羅斯常識」，或是就為觀眾「高歌一曲」，且是假唱。而在b站上，有不少網友彈幕稱讚她的歌聲「好好聽」。

不過，抖音留言區曾有用戶質疑，「娜娜」畫面怪異，五官模糊，可能是AI換臉，趁著最近俄羅斯熱度高在「蹭流量」。也有人懷疑，其可能使用了抖音一些「外國人」特效或者濾鏡。此類特效可「0門檻」使用，用戶換上特效後，臉部特徵便朝外國人轉變，且操作之簡單，僅僅點擊、下載特效、拍攝、上傳，即可在互聯網上變為「外國人」。

但在大量的稱讚中，這些質疑聲很快就被淹沒。「俄羅斯娜娜」在抖音上積攢了近200萬粉絲，在b站上也存在瀏覽量破5萬的影片。

4月1日晚，抖音官方發布《關於打擊仿冒帳號等黑產行為的處理公告》稱，日前在日常巡查時發現，個別用戶存在濫用平台道具、仿冒虛假人物、不當獲取流量及粉絲的違規現象。行為違反了抖音平台相關公約，若涉詐騙更涉嫌違法，予以堅決打擊。

抖音安全中心稱，對包括「俄***娜」、「俄****莎」、「羅****娜」、「***娜娜」在內的4個帳號，予以無限期封禁的處罰。

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