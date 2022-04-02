忽必烈健身館突襲式關閉！館長怒「拿千萬演戲」：才2天就原形畢露

▲館長陳之漢批鄭姓負責人「拿千萬演戲」，結果三重館不到2天就關閉，導致會員求償無門。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者柯沛辰／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部位在三重的加盟店爆發經營風波，鄭姓負責人3月31日一度抱著千萬現金現身，保證會員一定拿得到錢，還反控館長溢領千萬、謊話連篇。不過，館長2日痛批，今天三重館關閉，人去樓空，大批會員求償無門，鄭姓負責人根本是拿千萬現金演戲，才過兩天時間馬上原形畢露，已經損害會員權益。

陳之漢2日傍晚在臉書發文指出，三重館負責人鄭先生3月31日大擺陣仗拿出一千萬，在記者會發布一連串謊言，稱若有會員想要退出，絕對依相關規定辦理退費，所以會員不用擔心權益受損，保證一定拿得到錢。結果事隔一天，館內不僅亂擺放會員資料、退費資料，隨意開放所有人進出，還敷衍上門詢問退費的會員，毫無正面回覆，連如何退費都一問三不知。

▲成吉思汗日前宣布退出三重店經營，該店隨即改名為「忽必烈健身館」，不料2日突然關閉。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

陳之漢表示，他3月早就把所有會員、退費資料整理齊全，並多次寄出，同時催促鄭姓負責人盡快退費、交接點交，將資料交接完畢，這些都有律師函及影片直播為證。如今4月2日，三重館直接關閉，沒有任何人幫會員服務，已經直接損害會員權益，許多會員到現場退費，才赫然發現場館大門緊閉；對比鄭在新聞一再吹噓，保證會員一定拿得到退費，根本是謊話連篇

陳之漢批評，請鄭姓負責人出來面對會員，不要只會放假消息、製造假新聞，甚至拿一千萬演戲，還請各大媒體還館長清白，「（鄭姓負責人）辦記者會拿一千萬擺出來，發謊言新聞稿，卻一點也不會經營，才過兩天時間，馬上原形畢露！」、「請政府機關、民意代表出來幫忙，讓社會大眾看清事實，也還本人清白，如此一來就可以讓館長介入處理會員的費用。」

▼館長揭露「忽必烈」館內現況，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／飆捍）