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社會 社會焦點 保障人權

忽必烈反擊館長「派人鬧場逼退費」　驚爆電腦遭植入木馬休館3天

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

成吉思汗健身俱樂部三重加盟店爆發經營風波，近日改名「忽必烈健身館」。「館長」陳之漢2日指控，大批會員上門退款，才發現館場無預警關閉。對此，忽必烈館方反控，近日大量不明人士進到館內滋事叫囂，未持任何證件就要求退費，其中疑似有陳之漢團隊成員，另外館內電腦疑遭植入木馬程式，加上近日疫情再起，才緊急閉館消毒3天。

陳之漢2日在貼文中指控，早在3月就已整理好會員資料，並寄給鄭姓負責人，要求盡快處理會員退費事宜。對此，忽必烈深夜回應，近日點收後，發現前經營團隊（陳之漢團隊）移交的會員資料雜亂無章，且最重要的會員認證模式「臉部辨識系統」無法動作，造成現有團隊無法核實會員資格，目前已移交IT人員送修中，一有結果會立即透過臉書官網公告。

至於陳之漢指場館「突然關閉」，導致會員無法退款一事。忽必烈解釋，近期恰逢國內疫情升溫，為了確保大家健康，才會決定在4月2日、4月3日、4月4日閉館，進行3天的內部器材設施消毒作業，並於4月5日中午12點重新開放。

▲館長揭三重館的真實現況。（圖／翻攝館長臉書）

▲忽必烈指控，前經營團隊帶頭鬧場，而且館內電腦疑似被植入木馬程式。（圖／翻攝館長臉書）

忽必烈指出，儘管現有的「臉部辨識系統」尚未修復，但他們相信人性本善，歡迎新舊會員回娘家運動健身，會員資格仍在有效期間內的會員，只要攜帶身分證或健保卡登記即可入場，而本月會費也會展延，自4月15日後開始計算。

忽必烈透露，健身館1日下午陸續湧入近百位民眾，在未持任何證件、繳費文件下，要求館方退還「會費」，並在館內不理性地大聲叫囂，嚴重影響其他在場運動的民眾權益。當時館方為了維護其他會員運動品質，迫於無奈，只能清場請民眾離開，但這群滋事民眾直到2日凌晨才逐漸散去。

忽必烈表示，當時館方人員發現，在這群要求退費民眾中，至少有3位帶頭鬧場的民眾是前經營團隊（陳之漢）所屬員工，館方對這種不理性行為予以強烈譴責，將提告捍衛名譽。

另外，昨晚滋事過程中，館方也發現有不明人士操控館內監控攝像鏡頭，將相關畫面流出並供人引用，因此館方懷疑內部電腦、網路等設施遭人植入木馬、駭客程式，已聘請資安公司人員進駐清查。

《忽必烈健身館》2022年4月2日公告全文：

敬愛的《忽必烈健身館》會員大家好！

這兩天健身館點收風波，造成大家運動上的不便，在此先致上十二萬分的歉意！

歷經日前點收作業後，我們發現前經營團隊移交的會員資料雜亂無章，且最重要的會員認證模式「臉部辨識系統」無法動作，造成我們無法進行會員資格確認核實，目前已移交電腦IT人員送修中，我們不知道資料是否仍存在？還是已被銷毀？能否修復？一有結果會立即透過臉書官網公告。

在這段期間，恰逢國內疫情日漸嚴重，為了確保大家健康，我們決定4月2、3、4日三天閉館，進行內部器材設施消毒作業，於4月5日中午12點重新開放。

儘管臉部辨識系統尚未修復，但我們相信人性本善，歡迎新舊會員回娘家運動健身，會員資格仍在有效期間內的會員，只要攜帶身分證或健保卡登記後即可入場，本月會費展延自4月15日後開始計算。

本館也開放任何對《忽必烈健身館》支持的民眾，在4月15日前每人每天免費入場體驗2小時，歡迎攜帶身分證或健保卡登記後即可入場，若滿意我們的場館設施服務，加入會員者另有折扣優惠，詳情請洽櫃檯。

《忽必烈健身館》新創的臉書粉專，將自4月3日創立完成，未來相關業務公告皆在此發布，懇請大家持續關注。

忽必烈健身館有限公司

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忽必烈館長陳之漢成吉思汗加盟

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