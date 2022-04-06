男友哥們「交友軟體滑到她」！連體重都正確　真相毛炸：報案了

▲交友軟體上有人假冒她的身分。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前收到男友哥們的訊息，表示在交友軟體滑到她；然而，她從未用過任何交友軟體，重點是上面的自介檔案，連身高、體重都是正確的，讓她錯愕又驚恐，「感覺一定是認識的人，我去報案了。」

女網友日前在Dcard崩潰表示，男友的朋友在交友軟體上滑到她，便傳截圖告知，「因為今天是愚人節，我還看了很久這是什麼，想說是新型的整人，結果發現是一個真正的交友軟體，但是我本人完全不碰的。」

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她直言，跟男友交往1年多了，看到的當下覺得很傻眼，也自認為不是特別漂亮的類型，「超級可怕，有些我大學跟高中同學都不一定知道和記得的事情，竟全都打上去，連身高體重都是正確的，自介還是跟IG的一樣，有些照片是之前（半年多前）發的限動截圖，瞬間覺得好可怕。」

▲原po已到警局報案。（圖／翻攝自Dcard）

原po也提到，發現的當天就跟男友說了，「他從來都沒有懷疑過我，也很積極地提供意見，希望我去報案，只是礙於連假，目前在不同縣市，沒辦法陪我去報案。」

儘管覺得查到的機會渺茫，她還是赴警局報案了，「我想維護自己的權益，也想賭賭看，希望有遇到類似相同事件的人，以後可以參考，當然還是希望大家都不要遭遇這種事情。」

對此，網友們紛紛回應，「感覺超毛的」、「整人用這個太過分了喔，不管怎樣個資就是外洩了」、「我也有過！之前臉書有陌生訊息傳給我，說在交友軟體上刷到我，還截圖給我看我的照片跟自我介紹，資訊什麼的基本上都正確，但我完全沒有下載過那個APP」、「會不會是某個很嫉妒妳，想變成妳的人做的」。