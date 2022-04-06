看完《全明星3》對「1男星」大改觀　網狂讚心態：藍隊重要靈魂

▲《全明星3》最終戰受到高度關注。（圖／翻攝自Facebook／全明星運動會）

記者曾筠淇／綜合報導

《全明星運動會》第3季即將畫下句點，最終戰受到高度關注。值得一提的是，就有網友看完該節目後，表示自己對藝人無尊完全改觀，原來對方認真起來也很厲害。話題引發討論，不少網友也狂讚，「我也被無尊圈粉」、「超喜歡無尊」。

女網友在Dcard上，以「全明星運動會無尊」為題發文，提到看了《全明星3》之後，她對無尊完全改觀，以前她對無尊的印象就是搞笑，但想不到對方認真起來也很厲害。除此之外，無尊在拔河場上的拼勁、總決賽的表現，都讓她忍不住直呼好棒！看了很感動、眼眶泛淚。

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▲不少網友都被無尊圈粉。（圖／翻攝自Instagram／sonic_jeff0326）

文章引發討論，底下不少網友也回應，「重點是，他還是辣個融化小美哥的男人」、「其實他一開始就是想認真的，測試賽的時候完全不是嘻皮笑臉」、「無尊真的是藍隊很重要的靈魂，可以讓藍隊大家開心歡笑」、「無尊的心態很好，即便不知道自己會不會上場，他還是讓自己隨時在備戰狀態」、「無尊真的是讓藍3能團結的主因之一」、「被無尊圈粉，個性根本超謙虛、可愛的啦，又很懂得做人」。

除了無尊之外，也有網友表示，「很喜歡這季6個藍男的態度和人品」、「好喜歡無尊跟勢安的態度跟拼勁，雖然不常上場，但對隊友還是很重要」、「藍男都超有存在感的」。

本站曾報導「無尊超認真比賽『全歪成搞笑畫面』！神複製《進擊的巨人》網笑瘋」，日前也有網友討論到，無尊上場的態度雖然認真，但卻時常成為意外笑點，像是他先前代表藍隊參與跳遠比賽時，落地就深陷沙子中，還一度爬不起來，逗得藍隊領隊錢薇娟笑得直不起腰。