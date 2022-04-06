騎士遭休旅車狂叭逼車　惡駕駛竟狠輾逃逸！高檔單車成廢鐵

記者黃宥寧／台北報導

誇張！北市北投區惇敘高工前，5日因正逢掃墓期間，並在雙黃線路段放置交通錐路做車流管制，豈料，一輛捷安特自行車與休旅車卻因超車引糾紛，騎士將車輛停放在路旁想理論，汽車駕駛人竟直接將高檔腳踏車輾過逃逸。北投交通分隊表示，已調閱監視器，今（6日）將通知汽車駕駛人到案說明。

▲台北市北投區，1輛自行車與休旅車因超車引糾紛，汽車駕駛竟直接將自行車輾過。（圖／記者黃宥寧翻攝）

捷安特騎士妻子在臉書《Gangs of Tian Mu 天母幫》社團上氣憤發文表示，5日上午7時許左右，她先生與友人一起騎公路車運動，行經惇敘高工校門口前（行義路轉陽投公路段）外，遭1台黑色改裝休旅車逼車，由於該道路是雙黃線又放置交通錐，汽車駕駛疑因腳踏車擋住他道路，竟連續按多聲喇叭和踩油門緊追在後逼車，騎士與友人感到危險，便將腳踏車放置路邊，想上前理論，沒想到汽車駕駛竟搖下車窗咆哮後直接輾過腳踏車逃逸。

▼高檔腳踏車遭輾。（圖／記者黃宥寧翻攝）

騎士妻子接著憤怒表示，該輛高檔捷安特自行車，因遭汽車輾過，導致支架多處斷裂、輪組破損，經捷安特門市鑑定後，確認無法修復，讓她難過指出「基本上這台公路車全毀了！」

▼汽車駕駛竟直接輾過腳踏車 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，北投交通分隊經調閱監視器，已經通知汽車駕駛在今（6）日下午到分隊做說明，也呼籲用路人，在道路上行駛遇管制時應耐心等候，彼此間相互體諒禮讓，勿逞一時之快或意氣用事，以維護車輛通行秩序。