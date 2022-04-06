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獨／她爹崩潰了！3歲童流濃鼻涕2月　醫夾出「黃綠蚵仔」傻眼

▲耳鼻喉科醫師陳津甫從3歲女童的鼻孔中，夾出貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲耳鼻喉科醫師陳津甫表示3歲女童的鼻孔已經有紅腫、脫屑情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名3歲女童因為有長期濃鼻涕，只是都在單側，讓父親覺得很奇怪，所以把孩子帶到耳鼻喉科診所看診，醫生竟然從鼻孔當中夾出一個噁心發爛，像是蚵仔的東西，仔細看才發現竟然是貼紙，孩子的爸當場看到傻眼。

收治這名3歲患者的耳鼻喉科醫師陳津甫，他說這名小朋友是在爸爸帶過來，爸爸向醫生說孩子左邊的鼻孔有濃鼻涕已經有一個多月，雖然經過治療，但是效果都不好，陳津甫仔細看看左側鼻孔時，竟然在「中鼻道」有個明顯異物，透過鑷子將它順利夾出。

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這才發現這個異物有一個大拇指節大小，但是黃綠色的外觀就像是發霉的蚵仔，陳津甫醫師說第一時間自己也搞不清楚是什麼，仔細查看才發現是「貼紙」，不過究竟怎麼會進到鼻孔當中，爸爸詢問3歲的女兒，也得不到詳細的說法，只好作罷。

▲耳鼻喉科醫師陳津甫從3歲女童的鼻孔中，夾出貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲耳鼻喉科醫師陳津甫從3歲女童的鼻孔中，夾出貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲耳鼻喉科醫師陳津甫從3歲女童的鼻孔中，夾出貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲從3歲女童的鼻孔中夾出的貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過陳津甫醫師表示還好已經順利取出，但是小朋友的鼻子因為這個貼紙已經發展成為「鼻竇炎」，而且有濃鼻涕了，就可以確認已經發展為急性鼻竇炎，若是持續沒有被發現，就有可能會造成鼻竇阻塞，不排除要進行手術取出。現在這名3歲女童取出異物，同時吃藥已經順利康復，而陳津甫醫師也提醒爸爸媽媽，家中若有小小孩，很可能發生將物品塞進耳朵、鼻口等危險行為，所以千萬要注意。

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