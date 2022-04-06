呱呱包竟連小強也「包軌」　高市衛生局稽查3缺失令限期改善

▲知名連鎖速食餐點「呱呱包」中出現整隻小強。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新開幕不久的Outlet購物中心「SKM Park」，裡頭的速食店「頂呱呱」遭顧客投訴，4日到店購買呱呱包，卻驚見整隻小強夾在裡面。衛生局派員到場查察，未看到病媒，但依現場3項缺失開立限期改善單，若複查未通過，可處最高新台幣2億元罰鍰。

一名顧客向媒體投訴，在4月4日連假期間，一家人前往高雄「SKM Park」遊玩，中午在商場裡的知名連鎖速食店購買了2份套餐，已經吃完一份、打開第2份時，在該店招牌餐點裡頭竟包了一隻完整的小強，馬上拍照存證並向店家反映，家人覺得非常噁心不舒服，甚至出現腹瀉等症狀。

▲顧客到知名連鎖速食店消費，卻驚見有整隻小強被「包軌」。（圖／讀者提供）

高雄市衛生局表示，有關民眾反映前鎮區某百貨公司購物中心購買「呱呱包」，食用發現有蟑螂，衛生局於收到反映後6日立即派員稽查。

衛生局指出，現場沒有看到病媒，呱呱包由總公司提供，現場僅油炸後販售，稽查人員依「食品良好衛生規範準則」針對清潔劑未標示、部分未放置專區、未與食品區隔等缺失開立限期改善單，屆期未改善者依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，爰依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億以下罰鍰。

▲▼衛生局到頂呱呱稽查，針對缺失部分開立限期改善單。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，經查總公司為「頂呱呱股份有限公司」設址於台北市，後續擬移請台北市政府衛生局依權責卓處。