快訊／高雄+37炸出爆量足跡　舞廳、摩鐵、私人招待所入列

記者許宥孺／高雄報導

高雄市6日新增37例確診個案，其中22例與私人招待會管有關。高市府召開記者會，並公布確診者公共場所活動史，包括漢神巨蛋、SKM Park、大帝國舞廳、好市多中華店、漢神巨蛋、御宿汽車旅館鳳山館、一德勞工夜市、碳佐麻里高雄時代店等40處都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於19日前出現上呼吸道相關症狀，務必盡速至社區採檢院所就醫。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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市長陳其邁表示，疫調過程發現，一些流動工作人員是從其他特定場所來雅閣會館工作，所以造成其他特定場所跟雅閣有所流通，因此高市府決定，特定娛樂場所即日起擴大採檢3天，4月6日至8日，包括歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、酒店、理容院等，將可能在特定營業場所的風險降到最低

陳其邁指出，特定娛樂場所營業條件，全體工作人員必須持有3天內PCR陰性證明才能提供服務，且所有工作人員都必須接種2劑疫苗滿14天，若接種2劑疫苗滿3個月，應接種第3劑，否則不得提供服務。此外，進入場所的顧客，必須提供接種3劑疫苗證明。

▼高雄0406海量足跡。（圖／高雄市政府）

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