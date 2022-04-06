追加劑沒完沒了！　高雄長庚研究「得過SARS打AZ」抗體高68倍

▲高雄長庚研究，SARS康復者接受1劑AZ疫苗抗體，比接受1劑AZ疫苗但未曾感染SARS的族群高出68倍。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄長庚醫院研究，18年前SARS康復者接受1劑AZ疫苗，誘導出的「棘蛋白」抗體濃度，比接受1劑AZ疫苗但未曾感染SARS的族群高出68倍，顯示SARS康復者免疫系統仍對同屬亞種病毒的新冠病毒有免疫記憶性反應。團隊希望此研究能供疫苗研究者參考，新一代疫苗是否能誘導出持久性免疫反應，是終結疫情的關鍵。

新冠疫情蔓延全球近3年，感染、死亡人數仍不斷上升，即便疫苗接種普及，但仍無法追上病毒變異速度。高雄長庚紀念醫院團隊研究發現，SARS康復者對於新冠病毒疫苗有免疫記憶反應，團隊並在2022年1月24日將此研究發表於美國醫學會內科雜誌《JAMA Internal Medicine》。

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▲高雄長庚針對院內醫護人員施打疫苗抗體進行研究，分別為施打1劑AZ、2劑AZ、1劑莫德納。（圖／高雄長庚醫院提供）

研究團隊成員、高雄長庚感染科副主任陳怡君表示，研究動機在於去年國內爆發疫情，一線醫護人員率先被列為施打疫苗對象，研究團隊好奇，施打疫苗後是否能成功產生抗體，因此設計此研究，對象是院內醫護人員，包括施打1劑AZ疫苗(藍色)、施打2劑AZ疫苗(紅色)，以及施打1劑莫德納疫苗(綠色)。

▲高雄長庚感染科主任李允吉(左)、感染科副主任陳怡君(右)。（圖／記者許宥孺攝）

陳怡君指出，抗體數量會隨著個體間差異產生差距，施打1劑AZ疫苗，抗體幾何平均值是65；施打2劑AZ疫苗，抗體上升數值達517；施打1劑莫德納疫苗，抗體比施打1劑AZ疫苗來的高，幾何平均值是160。

值得注意的是，在施打1劑莫德納疫苗的個案中，有1位抗體數值衝的非常高，超越5000數值。陳怡君表示，經了解，這位員工在2003年曾得過SARS，因此團隊提出疑問，「是否得過SARS，抗體數值會比較高」，因此進一步找到2003年高雄長庚院內曾得過SARS的11名員工來檢驗。

▲高雄長庚11名員工曾在18年前感染SARS，以施打1劑AZ的7名個案為樣本，發現抗體數值達數千、甚至數萬。（圖／高雄長庚醫院提供）

陳怡君指出，這11位個案是SARS感染復原者，年齡介於42至59歲，有2男9女；其中7人施打過1劑AZ疫苗；1人施打2劑AZ疫苗，3人施打1劑莫德納疫苗。

研究團隊替這11位受試者檢驗棘蛋白抗體以及抗核衣殼蛋白抗體，若是純粹打疫苗的話，「抗核衣殼蛋白抗體」是不會呈現陽性反應，除非受試者有感染過新型冠狀病毒，但這11位員工卻有10位呈現陽性反應，而這11人卻都沒有感染新型冠狀病毒。研究團隊發現，即便已過了18年，SARS康復者也會呈現核衣殼蛋白抗體反應，顯示SARS康復者的免疫系統具有對同屬於Sarbecovirus亞屬的新冠病毒有免疫記憶性反應。

▲研究參與者接種AZ疫苗後抗體數值。（圖／高雄長庚醫院提供）

此外，SARS康復者的「棘蛋白」抗體數值也可達數千、甚至數萬，比較接種1劑和2劑疫苗且未曾感染SARS的健康受試者分別提昇68倍及8.5倍。

▲高雄長庚感染科主任李允吉。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚感染科主任李允吉表示，現在有人說要打第4劑，可見抗體效價不是那麼高，團隊研究發現18年前得過SARS復原者，打1劑AZ仍能誘發出很強的抗體效價，若可以用SARS-CoV-1與SARS-CoV-2棘蛋白交叉刺激反應，藉以誘導出強效型的免疫記憶保護力，對於次世代疫苗發展也許能提供研究方向。

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