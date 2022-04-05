台東陰轉陽+1　居隔期間發病確診無縣內足跡

▲台東本日+1為陰轉陽個案，居隔期間發病確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今（５)日新增1確診案例，為案23029密切接觸者(50多歲女性、CT值17.5)，其可傳染期間皆屬於居家隔離，無縣內足跡，但因該案為「在家居隔」，同住家人有送餐等可能的接觸，縣府採取預防性措施，同時針對家中4人安排PCR採檢中並匡列為居家隔離，且其中同住家人有2名為關山國小的學生，因此，關山國小明天「預防性停課1天」實施清潔消毒。

台東縣衛生局表示，今日台東新增的確診案例，為陰轉陽個案，3/28由衛生單位匡列後安排PCR採檢為陰性，於居家隔離第8天(4/4)出現頭痛及腹瀉等症狀經採檢PCR為陽性、CT值17.5，雖此案可傳染期間(出現症狀前4天)皆在自家執行居家隔離無外出事實，但因該案為「在家居隔」，同住家人協助送餐，可能有間接體液接觸風險，縣府採取預防性措施，同時針對家中4人安排PCR採檢中並匡列為居家隔離。

台東縣衛生局指出，鄉親若被通知為確診個案之密切接觸者(居家隔離者)，在等待衛生單位安排PCR採檢期間，請先留在家中自我隔離，等候期間請配戴口罩、注意手部衛生並避免與其他同住者接觸或共同用餐。如於自家隔離者請務必落實一人一室規定與家人於隔離期間應避免接觸以免造成家人風險。