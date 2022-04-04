快訊／桃園晚間又傳國中班級確診！已有23所學校停課

記者柯振中／綜合報導
全台本土疫情持續延燒，晚間又有消息傳出，某間國中有班級出現確診者，該班級因此停課10天、其餘師生則停課7天，截至目前為止，桃園已有23所學校、教育機構停課。
以下為桃園停課的學校、教育機構列表：
1. 東勢國小：
確診者該班級停課10天(3/26~4/4 ,4/5復課)
其餘師生停課7天(預計停課3/26~4/1 ,4/2復課)
2.復旦高中：
確診者該班級停課10天(3/26~4/4，4/5復課)
其餘班級維持正常上課
3.中原大學：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
4.大業國小：
3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課
5.私立點創舞蹈短期補習班：
停課10天(3/27~4/5，4/6復課)
6.桃園高中：
全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)
7.仁和國小：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
8.新坡國小：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
9.中壢高商：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
10.私立衛理幼兒園：
全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
11.私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
12.私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
13.私立希望城堡幼兒園
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
14.中原國小：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
15.瑞豐國小：
確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
16.私立英格斯堡美語數學文理短期補習班
停課10天(4/1~4/10，4/11復課)
17.壽山高中：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
18.龜山國中：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
19.開南大學：
確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)
其餘班級維持正常上課
20.龍安國小：
全校預防性停課7天(4/1~4/7，4/8復課)
21.同德國小：
全校預防性停課7天(4/2~4/8)
22.成功工商：
全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)
4日晚間新增的則是：
23.經國國中：
確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)
其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)
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