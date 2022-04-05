士林夜市「人擠人」塞爆！　一張照曝整街人潮：大家都不怕

▲士林夜市清明連假現人潮。（圖／翻攝臉書「我是北投人」）

記者張靖榕／綜合報導

本土確診連續多日破百，4日再增133例，但疫情升溫巧遇清明連假，繼嘉義文化路夜市人潮爆滿「看不見盡頭」後，台北的士林夜市商圈也出現人潮塞爆，幾乎肩膀貼肩膀在行進，不少網友擔心「大家似乎都不怕」，恐怕會變防疫破口。

一名網友在臉書專頁「我是北投人」投稿，附上的士林夜市照片看到滿滿都是人，雖然絕大部分人都戴著口罩，但擠爆的程度早已沒有任何社交距離可言，讓他驚呼「天啊」，台灣已經好多天確診破百，「大家似乎都不怕，清明連假最後兩天，士林夜市人潮塞爆了，會不會成為防疫破口呢？」

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網友紛紛留言，「不用士林夜市，各大夜市應該都是這樣」、「其實不只士林人多」、「歸剛欸」、「一定爆的啊」。不過還有許多網友表示，因為自己已經打了第三劑疫苗，所以不像以往那麼怕了，「花那麼多錢買疫苗，又打三劑甚至四劑疫苗不就是為了開放，不然跟北韓一樣鎖國至今沒疫苗打」、「有打疫苗就正常生活吧，防疫做好，注意消毒，口罩戴好，實聯制做好」、「現在大家開始走所謂的新台灣模式，也就是正常生活的積極抗議，應該沒問題吧」、「沒人潮說沒錢賺，有人潮說防疫破口，打疫苗正常過生活，就這樣啊！」

▼人潮滿滿的嘉義文化路夜市。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人）





▲墾丁大街現人潮 。（圖／民眾提供）

嘉義文化路夜市3日也被網友拍下現場照片PO上網路，人潮連綿不絕，大街上密密麻麻全是逛街民眾，也一度引起網友討論。每逢假日必定爆滿的墾丁大街更是連續2天人潮塞炸，估計超過1萬人次，顯示清明連假出遊人潮並沒有因這波疫情延燒而有太大影響。