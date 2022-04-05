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拜拜文化沒人傳承？　他點破「1事實」最殘酷：沒子孫可祭祖

▲拜拜,香火,燒香,信仰,宮廟,廟宇,廟。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲清明節一到，很多人會返鄉祭祖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「清明節」被視為重要的傳統節日之一，很多人會返鄉、準備飯菜祭祖。不過，網上就流傳一段話，討論現代人對「拜拜」文化的觀念已經改變，「現在做阿公、阿嬤年紀的那些人，如果還堅持一定要生男孩（繼承香火），免得死後沒人祭拜，有沒有想過，未來的子孫根本不會拿香拜祖先了？」引發共鳴。

有網友曾在《●【爆廢公社】●》分享一段話，提到現在很多中年人成家後，越來越不懂拜拜的「眉角」，也不願意學，頂多就是去廟裡拿香拜拜，更遑論下一代，「可能沒有幾個小孩還會早晚給祖先焚香了（屋頂會燻黑，房東不准）」。

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而現在已經做阿公阿嬤的人，如果還因為擔心死後沒人祭拜，堅持自己的小孩一定要生男孩來繼承香火，「有沒有想過，未來的子孫根本不會拿香拜祖先了？」尤其想到線上掃墓，就讓他覺得很可笑。

再來，還有少子化的問題，如果只生一個，就算剛好是男孩，若是長大後不夠有成就也悲劇，「不夠有錢不夠帥，是不會有女人家願意替他生孩子的，又何來後代祭拜你？更不用說自願不婚不生的。」最後他也用hashtag發起討論，「#版上還有沒有人害怕死後沒人祭拜，無法面對祖先？」「#還有沒有堅持後輩一定有要男丁繼承香火的？」

▲▼拜拜,供品,金紙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有網友直呼，祭拜文化一定會沒落。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

看到貼文後，就有人也頗有共鳴，「很會拜拜可以怎樣？加薪？生活更有品質？」「現在很多人不會跟長輩住在一起，通常會拜的都是長輩，而且公寓大樓建築也不適合拜。」「我真的不喜歡為了拜拜煮一堆，然後連吃個3天，沒吃完還是倒掉。」「學這意義不大啦！在世時好好相處比較實在。」「有誠意，隨地合十都有靈；沒誠意，繁文縟節都只是做給『人』看的。」

也有網友認為，「對我來說，拜拜時，能讓家族裡的人都聚在一起，遠比探討先人吃不吃得到重要」、「祭拜文化肯定沒落，少子化、從農業靠天吃飯，要祈求上天保佑的模式，到工商業化的經濟，再加上網路興盛，這些不是求神拜佛就能保證發大財。文化的轉變是歷史的巨輪很難阻擋」、「拜神祭祖是反省、倫理、團結，智慧。用誠意稟告！教誨告訴後輩門風家規，重眉角變神鬼迷信了。」

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