「祖先去投胎了」妹子困惑：為何每年要掃墓？　網戰翻曝用意

▲清明節掃墓。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

佛教講究輪迴之說，認為人死後，會進入來生，意即輪迴。對此，一名女網友便發問，「人過世多久了，才不需要掃祖先的墓？日子久了，應該也去投胎了吧？」文章貼出後，網友直言曾向長輩問過同樣問題，下場就是被賞一巴掌；另有人則曝清明節意義，「掃的是墓，聚的是活人，延續的是親情」。

今（5）日清明兒童連假最後一天，部分民眾早已提前掃墓，但也有人認為，今天掃墓祭拜祖先更有慎終追遠、飲水思源的涵義。不過，一名女網友在臉書《爆廢公社二館》卻納悶發問，「人過世多久了，才不需要掃祖先的墓？日子久了，應該也去投胎了吧？」

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該文章貼出後，底下網友熱議，「我問過，然後被賞了一巴掌」、「你可以現在就不掃，然後以後日子不順利還可以推給祂們，說祂們作怪或不保佑」、「直接海葬就不用掃了」、「遵從習俗，鑽啥牛角尖？掃不掃拜不拜自由決定」。

▲網友看法大不同。（圖／翻攝爆廢公社二館）



面對現代人思想不斷改變，有人解釋，掃墓的意義就是凝聚親情，「一個對先人 緬懷的地方而已，家族親戚能相聚一堂的時光」、「其實這是一種寄託，亡者存活在你們內心即使掃不掃墓也是一樣的，若無心掃墓，大魚大肉也是多餘」、「精神層面的意義才是重點，要感恩祖先努力的生活，我們後代才有好日子過」、「慎終追遠飲水思源，沒有那個心 一切形式都是多餘」、「掃的是墓，聚的是活人，延續的是親情」。

今日是連假最後一天，民眾掃墓也小心有禁忌，本站報導，命理學家指出，現在大部分民眾都將先人的遺骨放進靈骨塔，因此掃墓相對省事，雖然不太需要看農民曆挑好日子，但仍建議掃墓時間最好挑選早上5點至下午3點之間，因為3點過後，陽氣逐漸消退，運勢低落的人比較容易招惹邪氣。

另外有10種類型的人在此時也應避免前往掃墓，包括準備結婚或剛結完婚的人，避免喜事和掃墓相衝；孕婦不建議掃墓則是怕招惹不乾淨的氣場；0到3歲的小孩由於氣場不足，容易招到周邊好兄弟干擾，應該避免，同樣80歲過後的長輩也需避免，另外感冒、正在爭家產、愛噴香水和早上誦經的人也都應避免掃墓，最後若是愛罵髒話，也要避免去掃墓，口出惡言可能容易惹怒好兄弟。

▼專家建議，小朋友與高齡長輩不建議去掃墓。（示意圖／記者呂佳賢攝）

