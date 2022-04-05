叫麥當勞外送加購2元袋　「官方裝法」讓女客心累！過來人有解答

▲速食外送服務相當方便。（圖／資料照）



網搜小組／許力方報導

清明連假期間，有民眾半夜在家想叫外送，卻遇到奇怪的事。女網友聲稱，因為住在高樓層，訂麥當勞吃都會加購塑膠袋，未料餐點送達時，東西都是散裝，導致她得自己把食物、醬料一把抱上樓，淚喊「真的是『買了』一個袋子。」遭遇引發熱烈迴響，過來人也出面解答背後原因。

女網友4日凌晨透過「爆廢公社」發文，抱怨自己因為住在高樓層，想訂麥當勞來吃，多買了一個袋子讓自己方便提上樓，沒想到，結果歡樂送到達時，卻是散裝的把冰奶茶、漢堡雞塊等食物裝成袋，醬料和塑膠袋也裝在一袋，餐點沒有被裝進塑膠袋裡，導致她得自己抱上樓，讓她感嘆「不說了，先吃…（淚）」

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▼叫外送加購2元袋，店家這樣裝讓她心累。（圖／翻攝爆廢公社）

文章引發熱烈討論，網友紛紛譏諷說「這也太好笑了吧」、「這員工第一次接單嗎」「是忙到昏頭忘記袋子的用途嗎」、「肯定是新手」、「什麼操作？」「沒有買裝袋服務啦」、「其實不少人會去麥當勞買袋子，真的純粹買袋子」、「怎麼會那麼天兵？」也釣出許多網友直呼「我是考慮外送員方便才買袋子的，無言」、「本日最好笑」、「我也遇過」、「原來不是只有我碰到這種。」

不過也有過來人分析，如果買袋子只點1到2個套餐（不含飲料），不算太多的話，店家都不會裝袋，外送員也說「少量餐點的話紙袋比塑膠袋好放外送包」，且通常不管是店家自送還是平台外送，就算買袋子，也不會將餐點和飲料放在一起，不然飲料很容易打翻。部分網友則認為是「看店家」，曾經買過2份套餐加購袋子，但店員有幫忙統一裝進袋。

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