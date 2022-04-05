俄軍屠殺烏克蘭平民！波蘭總理震怒痛批馬克宏：沒人想跟希特勒談判

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯2月底向烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，在烏克蘭多座城市砲轟民宅、攻擊屠殺平民、性侵婦女與兒童，而街道佈滿平民屍體的相片更是觸怒西方各國領導人。波蘭總理莫拉維茨基（Mateus Morawiecki）於當地時間4日強烈譴責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），痛批「根本沒人會想和希特勒談判」（nobody negotiated with Hitler）。

▲波蘭總理莫拉維茨基。（圖／路透社）

根據《路透社》，烏克蘭3日指控俄軍在距離首都基輔30公里處的城鎮布查（Bucha）進行屠殺，而當地醫師更透過好友在推特發文稱，馬力波（Mariupol）當地一群陰道、直腸有撕裂傷的女童被送進醫院，最大的年僅10歲；對此，莫斯科當局否認烏克蘭的指控。

而與烏克蘭僅一條國界相隔的波蘭自然感到憤怒。針對俄軍入侵烏克蘭的行徑，波蘭當局其實早就向國際社會多次強調應該對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，同時向烏克蘭提供更多軍事武器，還呼籲應成立國際法庭調查俄軍殺害烏克蘭平民的事件。

▲馬力波街道上可見難民遺體。（圖／路透）

波蘭總理莫拉維茨基認為，馬克宏過去多次與俄羅斯總統普丁通話、談判的行徑根本無法阻止這場悲劇發生。

他表示，「馬克宏總統，你過去與普丁進行了多少次談判，你有取得什麼成果嗎？你有無阻止任何已經發生的行動？我們不應該和罪犯談判，而是應該打擊他們。畢竟，沒有任何人會想與希特勒談判！你會想跟希特勒、史達林、波布（Pol Pot，赤柬）談判嗎？」

對此，馬克宏總統辦公室則在回應中解釋與普丁談判的原因，「普丁總統必須理解西方國家的要求，以及當俄羅斯無視這些要求時所需付出的代價。」

馬克宏相關人士更表示，「從一開始，總統（馬克宏）就動用了任何手段，包括實施大規模制裁、支持烏克蘭、在通話中直接向普丁提出要求，迫使普丁停止發起戰爭。」

▲法國總統馬克宏2月7日赴克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁會談。（圖／路透）

報導指出，在俄烏戰爭爆發前，馬克宏便不遺餘力在普丁、烏克蘭總統澤倫斯基之間斡旋，他曾於2月初相繼造訪莫斯科與基輔，並且從年初起與普丁進行16次的電話會談；愛麗舍宮（Élysée Palace，法國總統官邸與辦公室）表示，儘管馬克宏、普丁之間的對話具有對質性，但卻提供觀察普丁心態、保持溝通管道暢通的機會。

馬克宏曾在電話中告訴普丁，俄軍2月24日日侵烏克蘭是「嚴重錯誤」。愛麗舍宮官員則嚴厲解讀電話會談內容，認為普丁在會談時顯得「偏執」。

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