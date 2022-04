美智庫：俄軍下場「關鍵戰役」城市曝光　連接東部頓巴斯戰線

▲俄羅斯軍隊正逐漸從烏克蘭首都基輔及周圍地區撤離。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯軍隊正逐漸從烏克蘭首都基輔及周圍地區撤離,美國智庫最新評估顯示,俄軍準備將戰線集中在東部,而下一個主力攻打的城市會是東部重要據點史拉夫揚斯克,一旦俄軍拿下就能連結整個頓巴斯地區。

美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)最新報告指出,俄軍正準備朝東部城市史拉夫揚斯克(Slovyansk)進攻,以此向東推進,並與頓巴斯地區的其他軍隊聯合在一起,「俄羅斯奪取史拉夫揚斯克的行動,很可能成為烏俄戰爭中下一場關鍵戰役。」

▲美智庫評估俄軍準備將戰線集中在東部。(圖/取自Institute for the Study of War)



戰爭研究所指出,俄羅斯會將「拿下史拉夫揚斯克」當作最後底線,「如果他們不做到這點,那麼他們奪取東部頓內茨克和盧甘斯克地區的努力可能會失敗,目前俄軍在這些地區的進攻沒有什麼進展。」

報告還顯示,俄羅斯準備從預備役軍人中招募替補人員,並將烏克蘭東北部的受損部隊運送至東部戰線。目前俄軍已陸續從北部大城切爾尼戈夫(Chernihiv)和東北部城市蘇梅(Sumy)撤離,可能會在未來幾天內撤退完畢。