美智庫：俄軍下場「關鍵戰役」城市曝光　連接東部頓巴斯戰線

▲俄羅斯軍隊正逐漸從烏克蘭首都基輔及周圍地區撤離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍隊正逐漸從烏克蘭首都基輔及周圍地區撤離，美國智庫最新評估顯示，俄軍準備將戰線集中在東部，而下一個主力攻打的城市會是東部重要據點史拉夫揚斯克，一旦俄軍拿下就能連結整個頓巴斯地區。

美國華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）最新報告指出，俄軍正準備朝東部城市史拉夫揚斯克（Slovyansk）進攻，以此向東推進，並與頓巴斯地區的其他軍隊聯合在一起，「俄羅斯奪取史拉夫揚斯克的行動，很可能成為烏俄戰爭中下一場關鍵戰役。」

▲美智庫評估俄軍準備將戰線集中在東部。（圖／取自Institute for the Study of War）



戰爭研究所指出，俄羅斯會將「拿下史拉夫揚斯克」當作最後底線，「如果他們不做到這點，那麼他們奪取東部頓內茨克和盧甘斯克地區的努力可能會失敗，目前俄軍在這些地區的進攻沒有什麼進展。」

報告還顯示，俄羅斯準備從預備役軍人中招募替補人員，並將烏克蘭東北部的受損部隊運送至東部戰線。目前俄軍已陸續從北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）和東北部城市蘇梅（Sumy）撤離，可能會在未來幾天內撤退完畢。