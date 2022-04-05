俄軍徵召13萬新兵！撤離基輔返白俄補給　官員警告：基輔仍受威脅

▲俄軍坦克車隊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部官員表示，俄軍原有大批軍力集結基輔周圍，如今約2/3人員轉移至白俄北部，重新整頓後，最可能被派往烏東分裂地區頓巴斯（Donbas），但仍有機會改變路線，「不代表基輔沒有受到威脅。」西方官員也警告，俄羅斯又徵召多達13萬名新兵，很可能投入烏克蘭戰場。

《天空新聞》引述美國官員說法報導，俄軍轉移至白俄後，很可能補充物資及軍力，並將再度進入烏克蘭戰鬥。情報也顯示，俄軍超過125個營級戰術群（BTG）中，「絕大多數」都還在烏克蘭境內。

這名官員談及布查鎮（Bucha）平民死傷慘案時表示，這些指控「顯然非常非常令人不安。但我們沒有任何理由反駁烏克蘭對於這些暴行的說法。」

▲烏克蘭多地被俄軍炸成廢墟。（圖／路透）

西方官員也警告，俄軍又徵召13萬士兵入伍，此人數「高得異常」，「儘管俄國國防部已經表示，只有職業軍人才會被送往烏克蘭，但我們的確認為，被徵召士兵也有派往烏克蘭的可能性。」

英國國防部先前警告，俄羅斯正在重新部署喬治亞駐軍，加強力道入侵烏克蘭。其他西方官員們也贊同此說法，「我們不認為這是計畫好的，俄軍這麼做非常奇怪。所以，我們預期此舉表明他們在烏克蘭遇到問題。」

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