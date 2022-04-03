中央放寬解隔離條件　柯文哲：將出現「漏網之魚」跑入社區

記者袁茵／台北報導

全台3日新增183例本土確診，指揮中心宣布，考量Omicron變異株多以輕症為主，經專家會議討論後，同意將無症狀、輕症個案解除隔離條件放寬。台北市長柯文哲認為，這樣會出現漏網之魚跑到社區，但中央的意思是認為確診數還會上升，所以無法用嚴格隔離標準。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊視察劍潭加強防疫專責旅館。（圖／北市府提供）

柯文哲3日下午視察劍潭加強型防疫專責旅館，會後柯文哲表示，目前台北市收治確診者的集中檢疫所、加強版防疫專責旅館共有795間，且還可以再擴大，但量能增加取決於1個因素，包括台北市或全台每天確診者預計控制在多少，如果每天確診者人數多，那收容量能就要加大。

柯文哲提及，倘若每天確診者數量多，以南韓一天40萬確診數為例，那就只好放在家裡隔離，所以這些取決於每日確診數、什麼程度不用去防疫旅館等，歐美國家確診者除非很喘才會送醫院，「所以我今天早上才說，如果沒辦法畫流程圖，那就都不算。」

關於中央3日放寬解隔離條件，柯文哲認為，這樣會出現漏網之魚跑到社區，「我知道今天中央決定的意思是指，他（中央）認為確診者會持續上升，所以沒辦法用嚴格標準，因為用嚴格標準（的話），隔離容量要非常大。」