廖國棟國會助理確診驚動立委　同層樓不分藍綠助理緊急快篩

▲國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書，下同）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委廖國棟3日證實，自己的國會辦公室有2名助理確診。對此，民進黨立委林楚茵表示，立法院中興大樓8樓的立委辦公室，都已要求助理進行快篩，目前得知的結果都是陰性反應，相信立法院會趕快進行清消，讓這個傳染鏈不至於再擴散出去。

林楚茵3日下午透過影片向媒體表示，在得知廖國棟的辦公室有2名助理確診之後，同樣位在立法院中興大樓8樓的立委辦公室，都已經趕快要求助理進行快篩，「目前得知的結果，大家現在都是陰性反應」。

林楚茵說明，因為大家的辦公室都在中興大樓8樓，而且中興大樓有分單層停靠跟雙層停靠的電梯，所以大家同樣都是用雙樓層停靠的電梯，「8樓的按鈕就是大家最常共同接觸的地方」。另外，中興大樓的廁所也是大家共同使用的，因此廁所的門把也有可能是高度傳染的地方

林楚茵說，這幾天剛好遇到清明節連假，所以立法院沒有開會，她相信立法院也會趕快進行清消，希望這幾天連假過後，不會再有其他確診的情況，讓這個傳染鏈不至於再擴散出去。

立法院長游錫堃稍早也在臉書表示，立法院有國會助理確診，經過與立法院秘書長林志嘉了解，已先依循可能的足跡進行消毒，請大家謹慎防疫，但不須過度慌張。

游錫堃強調，立法院會持續遵循中央流行疫情指揮中心的規定，也要呼籲全體立委、同仁、媒體朋友和所有全國同胞，儘速接種第三劑疫苗。

事實上，目前辦公室位在立法院中興大樓8樓的立委，包括民進黨立委邱議瑩、林楚茵、林宜瑾、國民黨立委徐志榮、廖國棟、時代力量立委邱顯智及無黨籍立委林昶佐等人。