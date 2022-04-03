籲中央設定「允許每日新增確診數」　柯文哲：超過就得「升級防疫」

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊視察劍潭加強防疫專責旅館。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

全台3日新增183例本土個案，其中有19例位於台北市，台北市長柯文哲日前要指揮中心預期感染、損失多少，但指揮中心指揮官陳時中回應，如果可以預測得很精準，希望可以提供相關訊息參考。柯文哲3日下午再回擊，要先設定好「允許每天新增多少確診者」，才能決定醫療量能，倘若超過數字則要升高防疫等級，「不然會失控」。

柯文哲3日下午視察劍潭加強型防疫專責旅館，針對蘇貞昌提出的「新台灣模式」，柯文哲回應，在疫情時代要怎麼正常生活，「正常生活（的話），我唱歌也就不會被罰錢了，唱一首歌要被罰3000元，怎麼會是正常生活？所以正常生活、積極防疫這2個是口號，因為正常生活又要積極防疫，這要怎麼做？」

柯文哲提及，而「穩健開放」這點現在也來不及了，因為今天新增97例境外移入確診，這段時間每天都破百例，這已經不算是穩健開放，這證明「開放」足以把台灣社會弄得遍地烽火，「穩健開放現在講也沒用了，大概就是已經燒起來了。」

媒體追問現在防疫戰略是否要「與病毒共存」？柯文哲說，且戰且走，「我倒覺得看看啦！反正看幾天就知道了，進入且戰且走的時代。」

至於陳時中認為無法預期感染數字，柯文哲表示，「國家資源都在你手上，你也無法預測，那就算了。他說如果我們有（訊息）可以提出來，拜託，國家資源都在你手上，還問我有沒有？」

柯文哲強調，還是要先設定好「允許每天增加多少確診者」，決定可以忍受的醫療量能，如果超過防線，就得升高防疫等級，「不然會失控。」現在已有香港、南韓的失敗案例，以及新加坡、日本較成功案例，台灣得先想好「每天確診數到多少時要升級防疫。」