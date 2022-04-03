1員工確診全店篩檢　林右昌讚物流店長機警阻斷傳播鏈

▲基隆機警物流店長要求全店篩檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（3日）公布國內本土病例新增183例，其中基隆新增39例；市長林右昌透過視訊會議表示，本市居家隔離人數1941人、自主健康管理481人；而今天CDC公布與基隆相關的案例有39例，其中1例是外縣市轉出，所以實際上為38例；全市社區篩檢站也持續進行廣篩。

今天CDC公布與基隆相關的實際案例有38例，林右昌依序說明，學校的部分：崇右影藝科技大學有14例：案24175、24176、24177、24183、24185、24186、24289、24293、24294、24295、24297、24298、24300、24303；二信中學群聚相關有2例：案24182、24184。

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另外，小吃店工作人員與消費者相關有6例：案24178、24179、24287、24288、24292、24296；中正區某工地相關有4例：案24173、24174、24290、24291；某物流群聚相關有2例：案24301、24302；警察相關的有2例：案24180、24299與房仲相關有2例：案24172、24191；另有6例：案24339、24340、24341、24342、24343、24403還在疫調中

林右昌針對疫情狀況說明，首先是學校的部分，海洋大學群聚案，今天持續無新增確診案例發生；二信中學部份，學生持續無新增確診案例，新增加的2例都是確診學生的家人，分別是（案23108）的妹妹與外婆，都是原本被匡列居隔的對象，皆在居隔期間2採陰轉陽。

林右昌說，今天增加較多的是崇右影藝科技大學的群聚案，一共有14例，有10例是原本匡列居隔的對象，但有4名是新增案例，都是樂團的成員，和指標個案有接觸；2日學校已宣布停課至4/18日，同時市府也擴大匡列接觸者，全校師生有1931人，匡列居隔323人。

至於在小吃店相關的部分有6例，其中4例都是原本在匡列居隔期間發病確診，（案24178）和（案24296）都是居隔中2採陰轉陽、（案24179）是小吃店消費者的家人、（案24287）是消費者的朋友；另外，2例是新增案例，1名是（案24288）是小吃店服務生，未在業者之前提供名單內，是否涉及隱匿，將會研議開罰；另1名是（案24292），是小吃店消費者，是自行到社區篩檢站篩檢確診。

林右昌說，在中正區某工地相關有4例，都是匡列居隔確診。（案24173）是（案23530）的職場接觸者，（案24174）是（案23530）的鄰居，（案24290）與（案24291）是（案23376）與（案23391）的兒子；2日晚上市府主動進入該指標個案（案23391）居住的社區，並在防疫醫生蘇家彬的專業建議下，進入社區設置前進篩檢站，共計篩檢130人。

某物流群聚相關新增有2例，林右昌表示，非常感謝物流業者店長警覺性相當敏銳，一發現有員工確診時，就通知所有的員工到市府所設的社區篩檢站進行篩檢後被篩檢出來；目前該物流據點所有員工全部匡列居隔，工作場所全面清消後，風險已全面控管；之後總公司會調度其他員工進駐復工，讓物流服務不會中斷。他強調，全民防疫很重要，企業主一定要有防疫意識，提高警覺，有狀況立即通報並處理。

而在警察群聚案，林右昌說，今日新增的2例，都是表揚餐會延伸的警察局職場感染，都是被匡列居隔陽性確診，1例是（案24180）是市警局會計室工友，是（案23021）的接觸者，1例（案24299）是（案23864）的接觸者。

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