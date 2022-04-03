催打疫苗　陳時中露口風：打滿3劑考慮不匡列

▲指揮中心宣布放寬解隔離條件。（圖／指揮中心提供）



生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣防疫戰略方針為「趨近正常生活的積極抗疫」，指揮中心宣布，新感染解除隔離不再需滿足距發病日或採檢日已達10天條件、舊案解隔不需N抗體陽性，甚至未來只要完整接種3劑疫苗，有機會縮短健康管理天數，甚至不匡列。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因應境外移入以舊案居多，專家小組會議決定即日起修正無症狀或輕症確診個案解除隔離治療條件。

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羅一鈞說，新感染或初次PCR檢測Ct值小於30個案，移除「距發病日或採檢日已達10天」條件，症狀緩解，連續2次檢驗陰性或Ct值超過30，即可解除隔離；境外移入者，初次PCR檢測Ct值超過30舊案，移除「N抗體陽性」條件，則可在連續2次檢驗陰性或Ct值超過30解隔。

此外，入境後確診者如於入境7天內解隔，仍需於防疫旅館/檢疫所或自宅，符合1人1室且同住者已完成2劑疫苗接種達14天以上，隔離至入境滿10天並期滿PCR採檢；其他所有確診者解隔後，需進行7天自主健康管理，需進行2次快篩。

不僅入境確診解隔條件鬆綁，陳時中透露，完整體接三劑疫苗，考慮放寬自主健康管理天數，甚至不匡列。他表示，將研議把打完三劑當作標準之一，包含減少自主管理天數，配合自主應變能力、快篩等，把接觸者匡列範圍稍微縮小。

▲無症狀或輕症確診個案解除隔離治療條件。（圖／指揮中心提供）