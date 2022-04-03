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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸本土「單日首破萬例大關」　新增13146例創史上新高

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海近日疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委4日通報，新增本土病例1455例，新增本土無症狀感染者11691例，合計13146例，再破新高。其中，上海新增本土新冠肺炎確診與無症狀感染者合計8226例，比前一日再增加1915例（含無症狀感染者）。中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭2日已趕赴上海主持疫情防控工作。

大陸衛健委3日通報，新增本土病例1455例（吉林956例，其中長春市723例、吉林市230例、四平市2例、白城市1例；上海438例，其中浦東新區107例、閔行區57例、徐匯區44例、普陀區38例、寶山區35例、虹口區31例、黃浦區27例、嘉定區27例、靜安區25例、楊浦區19例、松江區8例、奉賢區8例、長寧區6例、青浦區3例、崇明區3例；浙江11例，其中杭州市2例、湖州市2例、金華市2例、寧波市1例、嘉興市1例、紹興市1例、衢州市1例、麗水市1例；福建8例，其中泉州市7例、廈門市1例；山東6例，其中濟南市3例、青島市1例、德州市1例、菏澤市1例；四川6例，其中成都市3例、遂寧市2例、德陽市1例；黑龍江5例，均在哈爾濱市；江蘇5例，其中宿遷市3例、徐州市1例、蘇州市1例；海南3例，均在三亞市；陝西3例，其中寶雞市2例、西安市1例；遼寧2例，均在瀋陽市；安徽2例，其中淮南市1例、淮北市1例；江西2例，其中南昌市1例、吉安市1例；廣東2例，其中廣州市1例、肇慶市1例；天津1例，在南開區；河北1例，在邯鄲市；山西1例，在大同市；湖南1例，在衡陽市；廣西1例，在玉林市；新疆1例，在烏魯木齊市。

新增本土11691例（上海7788例，其中浦東新區1949例、徐匯區991例、閔行區765例、黃浦區631例、嘉定區587例、松江區565例、寶山區445例、普陀區351例、虹口區313例、靜安區301例、楊浦區256例、青浦區221例、奉賢區150例、崇明區108例、長寧區94例、金山區61例；吉林3499例，其中長春市3100例、吉林市397例、白山市1例、白城市1例；安徽93例，其中淮南市61例、阜陽市14例、滁州市7例、馬鞍山市3例、蕪湖市2例、蚌埠市2例、六安市2例、安慶市1例、宣城市1例；遼寧43例，其中瀋陽市33例、葫蘆島市4例、大連市3例、營口市3例；江蘇42例，其中蘇州市15例、南通市12例、宿遷市7例、鎮江市3例、南京市1例、無錫市1例、徐州市1例、鹽城市1例、泰州市1例；福建42例，其中泉州市40例、福州市1例、莆田市1例；江西38例，其中南昌市29例、撫州市6例、上饒市3例；河北35例，其中邯鄲市22例、保定市13例；河南20例，其中周口市16例、鄭州市2例、永城市2例；湖北18例，其中隨州市14例、黃石市3例、武漢市1例；黑龍江12例，其中佳木斯市8例、哈爾濱市2例、伊春市1例、黑河市1例；浙江8例，其中嘉興市4例、杭州市2例、寧波市1例、金華市1例；山東8例，其中臨沂市3例、淄博市1例、棗莊市1例、德州市1例、聊城市1例、濱州市1例；廣東8例，其中東莞市5例、揭陽市2例、深圳市1例；甘肅7例，均在蘭州市；海南6例，其中三亞市5例、海口市1例；雲南6例，其中昆明市2例、曲靖市2例、德宏傣族景頗族自治州2例；四川5例，其中成都市3例、樂山市2例；新疆4例，其中昌吉回族自治州2例、巴音郭楞蒙古自治州2例；天津3例，其中西青區2例、津南區1例；廣西3例，其中桂林市2例、百色市1例；湖南1例，在長沙市；重慶1例，在江北區；貴州1例，在黔西南布依族苗族自治州。

據《新華社》報導，為深入貫徹中共總書記習近平重要指示，落實李克強總理要求，國務院副總理孫春蘭2日上午從吉林趕赴上海調研疫情防控工作，抵滬後轉達習近平對廣大幹部群眾的關心和慰問。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支援上海防控工作，同心協力儘快打贏這場大仗硬仗。　　

孫春蘭在聽取專家指導組匯報後，到上海市疾病預防控制中心調研並主持召開有關專家座談會，實地考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村，瞭解流調排查、轉運收治、社區管控等措施的落實情況。

她說，在2500萬人口的特大城市應對奧密克戎疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要儘快提升核酸檢測能力，週密組織開展全員核酸篩查，不漏一戶、不落一人，抓緊摸清疫情本底。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到日清日結。

要從嚴從緊加強社區管控，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

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